控煙｜政府修例禁擁有電子煙加熱煙　醫衞局：是時候進一步管制

政府今日（6日）公布新一期禁煙措施，包括十項短期建議。醫務衞生局副秘書長副秘書長李力綱表示，隨2022年4月修例禁止另類煙（即電子煙、加熱煙）已過兩年，料煙民現有的產品是當年買下，理應快用完，因此是時候進一步管制擁有另類煙品，不再豁免自用，會在立法例修例後確定一個日子生效。



▼6月6日 政府公布短中長期控煙措施▼



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李力綱指，全面禁止另類煙已是「社會共識」，因2022年4月立法會通過《2021年吸煙（公眾衞生）（修訂）條例》，禁止任何人士進口、推廣、製造、售賣或為商業目的而管有另類吸煙產品，包括電子煙、加熱煙產品、草本煙及任何相關的器具、零件及配件。但該法例並未禁止擁有該類另類煙早產品作自用。

他續指，,現時一般市民已難循合法途徑接觸、購買另類煙，「唯一理由係2022年4月前買落嘅貨尾」，故是時候進一步管制另類煙，包括自用；當局將研究在指定日期實行，日後不再允許持有自用。

政府今日（6日）公布新一期禁煙措施，包括十項短期建議。（吳美松攝）

▼6月6日 政府公布控煙策略公眾諮詢結果▼



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引「完稅煙標籤」打擊白牌煙 研上修私煙罰則至200萬元、監禁7年

就著白牌煙或私煙問題，海關關長何佩珊表示，現時白牌煙沒有定義，故白牌煙與完稅煙從外表上沒有任何分別，但該批煙品「以低價，低於稅價喺市場出售」，現時進口證明上亦無綁定產品批次作識別，所以會有不法分子以此將未課稅的煙草，冒充「正牌煙」出售，令海關執法有困難。她續指，現時有關私煙買賣條文罰則阻嚇力不足夠，法庭量刑亦不足以反映私煙問題的嚴重性，販賣私煙則逐漸變得有組織性和嚴重，當局欠缺調查手段打擊。

李力綱就表示，「完稅煙標籤」制度，正是為了令執法機構可有效打擊私煙，目前正展開顧問研究執行細節，希望識別完稅煙與白牌煙的分別；李力綱又說，就著市面上有煙草產品售價低於煙草稅水平，當局正擬修定法例，要求販賣煙販有責任舉證賣出產品為已課稅。

當局並將提高《應課稅品條例》中的買賣私煙罰則，由原定最高罰100萬元、監禁2年；上調至200萬元、監禁7年；並將罪行列入《有組織及嚴重罪行條例》附表，讓當局可凍結相關資產。

▼財政預算案．煙草稅加三成▼

