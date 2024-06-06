控煙｜吸煙的女人比率高企　鍾情薄荷煙　觸發政府修例禁止加味煙

政府今日（6日）公布新一期禁煙措施，短期內會推出10項措施，包括禁止加味煙，如薄荷煙及果味煙等。衛生署署長林文健指出，有2.7%、約8.88萬名女士吸煙，40至59歲兩年齡層佔女煙民接近一半，女性吸煙率過去20年在3%至4%浮游，因此要加大力度做好女性禁煙。針對她們特別鍾愛加味煙，尤其是薄荷煙，6成女士首次吸煙也選加味煙，故修例全禁。



▼6月6日 政府公布短中長期控煙措施▼



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衛生署署長林文健表示，去年住戶調查訪問1.01萬住戶及2.34萬人，76%回答率中，15歲以上吸煙人士降至去年9.1%，約57.73萬人，距離世衞2025年7.8%比仍有距離，要努力控煙。

他指姓別上看，本港男煙民比率下降至16.4%，即48萬多人；本港女煙民則有2.7%、約8.88萬名女士吸煙。她指過去20年女性吸煙率在3%至4%浮游，「做好女性禁煙要加大力度。」他指在年齡方面，40至49歲及50至59歲兩年齡層吸煙率最多，加起佔女煙民人口接近一半，相對煙齡更長，對其健康傷害、社會醫療經濟負擔沉重。

林文健指女士愛吸加味煙，當中大部份為薄荷煙；6成女士首次吸煙也選加味煙，當年紀越輕，吸加味煙情況嚴重，20至29歲吸煙者中有三分一人吸食。

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針對市面的「加味煙」，醫務衛生局副秘書長李力綱表示，加味煙對於年輕人、女士有很大影響。他解釋指，加味煙通常透過添加劑，掩蓋煙草本身的刺喉味道，從而降低吸煙者的煙害意識，更易令人上癮、難以戒煙；故會計劃禁止包括水果味、薄荷味的加味煙。

10項短期措施如下：

1. 引入完稅煙標籤制度

2. 提高未完稅煙的相關罰則

3. 全面禁止另類煙產品

4. 禁止向未成年人提供煙草產品

5. 持續檢討煙草稅

6. 禁止加味煙

7. 實施「全煙害」警示包裝

8. 排隊時禁止吸煙

9. 增加禁區、增加違例罰款

10. 加強戒煙服務和宣傳教育