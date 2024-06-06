控煙｜統計處：去年59萬人每日吸煙　日均吸逾半包　比兩年前略減

港府今日（6日）公布新一輪控煙建議，統計處在同日出版的新一期主題報告指，2023年本港約有62.7萬煙民，當中有約59.2萬人有每日吸煙習慣；當中每日平均吸食傳統煙的數量為12.1支，相當約半包煙。至於驅使戒煙原因，以「很多地方禁止吸煙」錄最高升幅，由2021年的6.7%升至2023年逾一成，至於因欲「減少買煙花費」而戒煙的升幅輕微，從13.3%微升至13.5%。



統計處今日（6日）亦出版新一期主題報告，講述香港人口的吸煙情況主要結果。（統計處圖片）

報告提到，習慣每日吸煙人士，佔所有15歲及以上人士的9.4%（59.2萬人），而2021年的相應數字為9.8%（約60.1萬人），比率有下跌；至於習慣每日吸食傳統煙的人士，在2023年每日平均吸食約12支傳統煙，2021年相應數字則為約13支。

至於「以前習慣每日吸食傳統煙的人士」，則佔所有15歲及以上人士的5.6%（約35.3萬人），與2021年的5.0%（約30.5萬人）有上升，意味有更多人戒煙。

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而按戒煙原因分類的「以前習慣每日吸食傳統煙人士」當中，因「很多地方禁止吸煙」為由戒煙的數字，則由2021年的20.6萬人，上升至36.2萬人，是升幅最高的原因（6.7%升至10.2%）；另一原因則包括「避免自己的吸煙習慣／二手煙影響家人」（19.4%升至21.9%）。

而連年增加的煙草稅，則未成為主要戒煙原因，「減少買煙的花費」僅從2021年的13.3%升至2023年的13.5%。

報告中按戒煙原因分類的「以前習慣每日吸食傳統煙人士」。（統計處圖片）

統計調查詳細結果

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