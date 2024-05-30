旅發局推廣「好客之道」　楊潤雄籲市民共同發揮好客精神

旅發局將推出宣傳活動推廣「好客之道」，口號為「做多一步，好客之道」，昨日（29日）率先邀請業界欣賞宣傳片。文化體育及旅遊局長楊潤雄出席業界預展，稱國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍指出要落實「香港無處不旅遊」的理念，香港除要充分發掘旅遊資源，更要提升服務質量，弘揚熱情好客之道，並鼓勵市民大眾一同發揮好客精神。



楊潤雄表示，旅遊業界昨日濟濟一堂，為推動「好客之道」擔任先頭部隊，率先了解即將推出的宣傳片及活動的情況。多位業界人士亦分享如何提供更優質的服務，令到旅客有賓至如歸的感覺。

他指出，中央政府今年先後將「個人遊」計劃擴展多10個城市，並在中國沿海省份全面實施外國旅遊團乘坐郵輪入境免簽政策，香港將會迎來更多內地和海外旅客。他鼓勵大家繼續為旅客提供更多元化的旅遊體驗、更高質素的服務態度，擦亮香港國際旅遊城市的金字招牌。