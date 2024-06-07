柯士甸學校校監告潘焯鴻誹謗　指不實言論令收生減臨殺校　求賠償

香港柯士甸學校校監陳金兒，指稱中科監察主席潘焯鴻在其Facebook專頁及YouTube頻道上，發表誹謗她的言論。 陳昨(6日)入稟高等法院，循民事途徑控告潘誹謗，指潘的誹謗言論不但嚴重傷害陳的聲譽，亦影響柯士甸學校的商譽，該校因此近月收生人數減少，面臨殺校。陳要求法庭頒令，禁制潘焯鴻再作相關言論，並要對方道歉和賠償。



原告為陳金兒，被告為潘焯鴻。

潘焯鴻被指在其youtube頻道及facebook專頁內發布誹謗言論。（資料圖片）

指潘拒刪除言論但繼續誹謗

入稟狀指，潘焯鴻於本年3至4月期間，在其個人FB帳號和個人YouTube頻道，發表誹謗陳金兒的言論。陳指，潘發表該些不實的言論，意圖破壞陳金兒的名譽。陳於本年3月20日向潘發出律師信，要求潘刪除言論，潘不但沒有理會，反而繼續在YouTube頻道發表誹謗她的言論。

指潘言論影響柯士甸學校商譽

陳金兒指，潘的誹謗言論不但嚴重傷害陳的聲譽和形象，亦影響柯士甸學校的商譽。該校因該些誹謗的言論產生的謠言，近月收生人數減少，面臨殺校。

陳要求法庭頒發禁制令，禁制潘繼續發表誹謗她的言論，並即時刪除誹謗她的言論。她亦要求潘焯鴻賠償，和作出書面道歉，

案件編號：HCA1102/2024