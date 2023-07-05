潘焯鴻評論港大石屎蜂窩　遭承辦商告誹謗　另涉錢債案被追1900萬

工程師兼中科監察主席潘焯鴻，日前就香港大學重建工程問題，即多個結構柱出現空洞、鋼筋外露及石屎「穿窿」等情況，在其網上頻道及接受電台訪問時作出評論，涉案工程承建商指其言論有誹謗之嫌，承辦商昨(4日)入稟高等法院，指潘的言論令其聲譽受損，要求法庭頒令禁制相關誹謗言論，並要求潘道歉和賠償。



此外，潘被指與另一人向財務公司借款未還，遭追討1900萬元。



潘焯鴻日前就港大工程問題作評論被承辦商指誹謗。(資料圖片）

原告為精進建築有限公司，被告為潘焯鴻和潘擁有的中科媒體有限公司。

入稟狀指，潘透過中科媒體有限公司，經營其YouTube頻道，於本年6月26和27日，潘在頻道發表名為「【鴻綠燈】EP622潘焯鴻 | 港大校

園發展工程管理質素惡劣 | 俄羅斯華格納嘩變鬧劇」和「【鴻綠燈】EP623潘焯鴻 | 港大西苑蜂蜜豆腐 | 華格納普里戈任存亡vs普京大帝權力」的影片。

潘亦於本年6月26日和7月2日，分別接受商台節目「在晴朗的一天出發」和媒體「看中國」訪問。

指潘言論涉誹謗求道歉

入稟狀指，潘在涉案影片和訪問中對港大工程事件作出評論，認為其言論涉誹謗，令精進建築聲譽受損，因而要求法庭頒令，潘需向精進建築作賠償及致歉。精進建築又要求法庭頒令，禁制潘再發表相關誹謗言論，及要潘在其YouTube頻道把涉案影片移除。

潘與另一人被追欠款1900萬

此外，潘焯鴻亦捲入另一宗民事訴訟。該案原告為香港信用財務有限公司，被告為潘焯鴻和朱瑞芳。

香港信用指潘和朱於去年9月曾借款1750萬元，兩人分別以其將軍澳海翩滙和何文田加多利峯物業作扺押。惟香港信用指兩人只償還約11.7萬元。連同利息，向2人欠討1900萬元，及交出該兩物業。

案件編號：HCA1040、1044/2023