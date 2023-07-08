沙中線｜律政司就禮頓罰$4萬提出覆核　政府再次不點名批評潘焯鴻

就沙田至中環線（沙中線）工程質量事件跟進情況，政府發言人今日（8日）再發稿，不點名批評潘焯鴻，指對有不熟識檢控工作的人士，一再罔顧事實作出失實指控，並對獨立調查委員會作出無理攻擊，誤導公眾，政府必須直斥其非，以正視聽。



政府發言人重申，就沙中線項目的調查和檢控工作仍在進行中。警方正繼續相關的刑事調查，不排除日後會有進一步檢控。政府亦會按照與香港鐵路有限公司（港鐵公司）的項目管理協議採取適當的追討行動。



另外，就沙中線總承建商禮頓被控違反《建築物條例》，嚴重偏離獲批准圖則，早前被判罰4萬元。政府指，律政司已經就有關刑罰向裁判法院提出覆核。屋宇署亦將轉介有關個案予承建商紀律委員會展開紀律處分程序。



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政府發言人今日（8日）再發稿，不點名批評潘焯鴻，指對有不熟識檢控工作的人士，一再罔顧事實作出失實指控，並對獨立調查委員會作出無理攻擊，誤導公眾，政府必須直斥其非，以正視聽。

政府發言人重申，就沙中線項目的調查和檢控工作仍在進行中。警方正繼續相關的刑事調查，不排除日後會有進一步檢控。政府亦會按照與香港鐵路有限公司（港鐵公司）的項目管理協議採取適當的追討行動。

另外，屋宇署經徵詢律政司意見後，按《建築物條例》相關條文就沙中線項目紅磡列車停放處建造工程承建商嚴重偏離批准圖則提出檢控，法庭早前作出定罪判決（案件編號KCS 512088/2020），律政司已經就有關刑罰向裁判法院提出覆核。屋宇署亦將轉介有關個案予承建商紀律委員會展開紀律處分程序。

行政長官會同行政會議於二○一八年七月十日根據《調查委員會條例》（第86章）委任調查委員會，調查沙中線工程質量事件。就有言論質疑調查委員會的工作，發言人指岀，委員會已於二○二○年三月二十七日向時任行政長官提交最終報告，主要調查結果涵蓋（i）車站箱形構築物未獲批准更改的施工細節和其中的螺絲帽接駁不良程度；（ii）北面連接隧道、南面連接隧道及紅磡列車停放處的檢查及測量申請表格缺失、北面連接隧道的連接縫和調車軌道接縫施工欠妥、未經批准改動設計和未能確保所有工地使用的鋼筋接受質量測試；（iii）港鐵公司和政府的項目管理制度是否完備；及（iv）車站、北面連接隧道、南面連接隧道及紅磡列車停放處構築物是否安全及適合作預定用途。

政府亦於二○一八年八月十五日成立專家顧問團全面檢討港鐵公司的項目管理系統，並向港鐵公司和相關政府部門建議在推展沙中線項目時應採取的額外管理和監察措施。

發言人說，在沙中線通車前，政府已與港鐵公司全面跟進及落實調查委員會和專家顧問團的所有建議。

發言人強調，政府在事件中就確保工程質量、車站運作安全和追究責任等作出了全面而嚴肅的跟進。對於以片面之詞向政府提出失實指控，混淆公眾視聽，必須嚴正澄清。