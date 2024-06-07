小學教師認校內非禮8女生　多名女童上課時被摸胸　被告認罪候判

年輕小學男教師涉在校園內非禮8名女學生，包括在上課期間摸女同學胸部，或在她們的鎖骨向下掃，亦有女生舉手發問被摸胸等。其中7名女童把事件告知社工揭發事件後，後再有1女生稱有同樣遭遇，並後悔沒早點把事說出。男教師被控12項非禮罪，他今於（7日）區域法院認罪，暫委法官香淑嫻下令他還柙至6月21日判刑，以待索取背景、心理及精神科報告。



被告Y. W. H.（27歲），報稱小學教師，承認12項非禮罪，指他於2021至2022年間，在天水圍某學校，12度非禮8名介乎9至12歲的女學生。

被告YWH在區域法院承認12項非禮罪名。(資料圖片)

8名女生均來自同一學校

案情指，8名受害女童均就讀同一所小學，被告則在該校任教。女童A曾被兩度非禮，當時被告為其班主任暨數學老師。兩次事件均發生在數學課期間，A因舉手發問，被告遂上前了解，並用手分別觸摸她的左胸及肩膀靠胸位置，令A感到不適。

女童B答問題後被告手放其近胸部位

女童B則是被告的常識科學生，她稱曾兩度在課堂期間遭非禮。首次事件中，被告走近B並將手放在她肩膀，後將手向下掃至其胸部上方，停留約5秒；第二次事件中，B上課回答問題後，被告突然將手放在她的右肩近胸部。B感到害怕，但因怕被別人知道上述事件，故在四年級最後一個上課日，仍與被告合照。

C做伸展動作遭被告3指放胸

至於女童C同為被告的常識科學生，C稱她曾在上課期間做伸展動作，被告卻突然將三隻手指放在他的胸部上，停留約3秒；C另在一次上課時，因想稍作休息而靠在椅子，被告突然走近，用手拍了靠近她右胸的位置兩下，並著她醒來，但其實C並未睡著。C對於兩次事件感到憤怒。

D上課時遭輕拍胸部

女童D指被告曾在上常識課期間，用手放在她的左肩，後將手向下掃至胸部打圈兩至三下，D曾嘗試避開，但被告手部跟著移動。女童E則稱上數學課期間，被告曾將手放在她鎖骨下方約5秒，E感到不適並後退。

F行樓梯從後被摸胸

另一女童F說，她曾在與被告一同落樓梯時，遭被告從後摸胸。當F向後看時，被告即把手拿開。女童G則稱，她曾在上常識課舉手答問題時，遭被告用手觸碰肩膀近胸，停留接近1分鐘，G感到十分害怕。

女童X曾數度被非禮

女童X曾於上課期間，遭被告叫到教師桌，期間被告將手放在她的鎖骨位置，輕撫其胸部兩次。X感到不快及害怕，遂向後退了一步。及後，X在某天小息期間向被告交功課，被告向她指出需要改正的地方，期間再次手放在她的鎖骨位置，輕撫其胸部兩次。

X後悔無早點把事情說出

其後，該校社工將女童A至G的事件告訴副校長，案件轉交警方跟進。隨後X因聽到其他同學有類似經歷，遂將自身經歷告知學校社工，並說後悔沒早點把事情說出來。被告於2022年11月首次被捕，翌年6月再因X的投訴被捕。

案件編號：DCCC 377、698/2023