數學教師涉非禮4女生　補課班手指腋下篤胸　稱交換IG奪女生手機

何文田一中學的數學男教師，涉嫌在校內侵犯4名女生，包括用手指在女學生腋下位置篤其胸部，亦有藉機篤女生腰部等。教師否認13項非禮罪，案件今（6日）在區域法院開審，控方指被告曾要與其中一名女生交換IG帳號，強行奪去對方手機，女學生欲搶回手機時遭被告捉腰阻撓，亦有女生指被告也有用筆篤男生，但會用手指篤女生。



被告YYW（32歲）被控13項非禮罪，指他於2021年11月至2022年9月期間，在何文田某學校，2度非禮女童X（17歲）、3度非禮女童Y（17歲）、5度非禮女童Z（16歲）及3度非禮女童J（介乎15至16歲）。

被告YYW否認非禮4名女生，在區域法院受審。

被告曾任4事主的班主任兼數學老師

控方指，被告案發時是一名中學老師，並且是4名女事主兩個年度的班主任兼數學科老師。除了恆常課堂，被告亦會替中二至中五學生上補課，4名事主均曾參與被告的補課班。

事主X稱補課班上遭被告篤胸及腰

控方續指，X曾在補課班上做練習時，感覺到被告以手指用力篤她腋下右胸位置，X立即將右肘移向上身及向右腋施壓，被告縮回手指並走開；X亦曾在另一次補課班，感覺遭被告篤腰，X將身體移向鄰座同學，但被告仍繼續篤數下，並將手指伸進她腋下位置，觸碰到X的胸側，X轉身看着被告，被告便走開。

Y曾把事件告知X

事主Y則在3次上補課班時，感覺被告伸入她的腋下，並用手指篤她的胸側數下。3次事件中，Y均曾叫被告不要碰她，被告沒有說話，其中一次，被告的手仍有動作，Y離開座位，事後亦有將事件告知X。

Z做錯數學題遭被告篤胸

事主Z稱曾在課室及走廊受侵犯，她指被告曾4度將手溜進她腋下位置，並用手指篤其「胸圍位置」數下，其中一次Z叫被告不要篤，被告著她做數學功課，不要做其他科目的功課，並繼續篤她同一位置兩下。另外，Z有次在走廊做數學練習時，因未能正確完成數學題遭被告篤胸。Z感到不安，並想避開被告。

Z拒行近被告用雙手護胸

另外，Z指被告曾在某次下課後，在教室內從後用手抓及捏她的腰側5至6秒。Z感到驚愕，遂站起來轉身看着被告，被告沒有說話。Z感害怕，便改到另一座位坐，被告揮手示意Z過來，她搖頭拒絕並將手護在胸前，被告伸手捉住她的手，期間碰到其胸。Z指當時有其他同學在場，但她見同學沒有反應，誤以為自己「諗多咗」所以未敢反應。

教數學但愛與Z討論英文

庭上播放Z與警方的錄用會面，Z透露被告經常在小息期間走到課室，但：「唔知佢嚟做乜。」又指被告教數學時喜歡與她討論英文。被告亦時常用筆篤男同學，但對女同學則多用手指，覺得同學做錯事便會說他們「壞壞」。

J稱遭被告搶手機交換IG及壓腰

事主J則指被告曾硬要和她交換IG帳號，並取走其手機，J欲搶回手機，但遭被告阻撓，她指被告隔着她的運動服，用手抓着並緊壓其腰部約5至6秒。被告又曾在教室內，將手指伸進J腋下位置，再篤她上胸位置一至兩秒，令她感到不安。此外，J在上補課班時，被告曾說她未能在考試中取得佳績，期間用手指篤她上臂近胸位置，再拉起她的衣袖用手掃她手背及手掌一至兩秒，J感噁心遂移開。

及至2022年11月，副校長收到學生投訴被告非禮，事件才曝光。副校長稱，4名事主均訴說，被告曾將手指從後伸進她們的腋下位置觸碰胸部。

案件編號：DCCC 378/2023