歐國盃有青年料加注3倍　財仔找舊同事追數　賭徒嘆好瘀籲勿賭波

歐國盃即將舉行，不少球迷睇波之餘亦會賭波。東華三院平和坊於今年3月至4月期間，進行「歐國盃期間年青人賭波行為」問卷調查，發現約三成受訪者預計在歐國盃期間，賭波的次數比現時多，投注金額中位數約為日常的三倍，更有受訪者指投注總額將會高達10萬元；調查亦發現，年紀最小在高小及初中時已嘗試首次投注。



有賭徒表示，每當有大型賽事更會「加碼」，「試過10萬一注」，他曾一度欠債近70萬，財務公司每日打30個電話追數，更有財仔向舊同事追數，「覺得好瘀，無哂自信心」，呼籲年輕人審視「睇波係咪要賭波」。



東華三院社會服務科青少年及家庭服務部部門高級經理鍾燕婷呼籲，家長應多加留意子女手機所接收的各種宣傳短訊。（呂穎姍攝）

東華三院平和坊於2024年3月至4月期間，進行「歐國盃期間年青人賭波行為」問卷調查，收集了715名本港學生的意見。調查結果顯示超過一成受訪者（12.5%）有賭波經驗，當中近兩成（19.7%）在未成年時已經開始賭波，年紀最小在高小及初中時已嘗試首次投注。

有賭仔「自信」能分析賽事及預測結果

此外，約三成受訪者預計在歐國盃期間，賭波的次數比現時多；而且投注金額的中位數為300元，是日常每月賭波金額100元的三倍，更有受訪者表示歐國盃期間的投注總額將會高達10 萬元。

至於賭波的原因，有44.2%的受訪者指是「睇波時更投入刺激」，其次為「解悶」及「支持心儀球隊」。當中亦有不少受訪者因為一些賭博迷思，如有近兩成人認為「大型比賽容易贏錢」及有一成三人認為「自己能分析賽事及預測結果」而投注。

調查亦發現，有3.5%的受訪者曾參與外圍賭波，他們最常用的投注方式為透過手機應用程式投注及網頁投注，各分別有三成。曾賭波的受訪者當中，高中生參與外圍賭波更高達六成，百分比遠高於大專生的兩成。

賭齡有約十年的呀德表示，自己中學時因見到報紙賠率所以與同學夾錢買過關。（呂穎姍攝）

財務公司每日打20至30個電話追數

賭齡有約十年的呀德表示，中學時因見到報紙賠率所以與同學夾錢買過關，後來出來工作後，就變了自己賭，更會因為派彩較快，而主要會買下一隊入波，「試過七萬蚊一場波」，因而一度欠債近70萬。他認為，當大型賽事時會被氣氛影響，加上借錢方法較易，賭注亦會更多，「試過10萬一注。」

他表示，曾因為賭波欠債，受到財務公司每日打20至30個電話追數，亦曾因財務公司打去舊公司同事追數，「覺得好瘀，無哂自信心」，後來用上數年在東華三院平和坊的協助下才成功戒賭，呼籲年輕人審視「睇波係咪要賭波」。

東華三院歐國盃期間延長服務助戒賭

東華三院平和枋主任黃慶恩表示，由於大型體育賽事時比賽的次數會比較密集，故有不少人都會因而賭多了錢，而據東華三院平和坊的數據顯示，2022年世界盃時期求助數字會比之前多70%，反映不少人會因為大型賽事期間多了賭錢，故東華三院平和坊在7月2日至歐國盃決賽期間會延長服務時間，在星期一至六早上10時至晚上10時提供服務。

東華三院平和坊於2024年3月至4月期間，進行了「歐國盃期間年青人賭波行為」的問卷調查，收集了715名本港學生的意見。（呂穎姍攝）

受訪者賭外圍波 高中生情況顯著

另外，近六成受訪者曾經收過外圍賭博平台的宣傳短訊，約一成受訪者曾經到訪外圍賭博平台，當中約三分一更繼而參與外圍賭波。值得關注的是，超過三成受訪者並不知道外圍賭博會觸犯法例，當中高中生的情況尤其顯著。

根據近年東華三院平和坊的數據顯示，在接獲的求助個案中，涉及外圍網上賭博的比例逐年遞增，由2021年的7.2%上升至 2024年至今的21.1%，加上投注方式便利，容易吸引年青人投注，反映外圍網上賭博問題越趨嚴重。

東華三院社會服務科青少年及家庭服務部部門高級經理鍾燕婷呼籲，家長應多加留意子女手機所接收的各種宣傳短訊，若發現子女接觸到賭博資訊時，與子女坦誠討論賭博的風險，建立「睇波不賭波」的文化。她亦鼓勵，社會、學校都應透過不同活動去澄清及認識清楚賭博危機。