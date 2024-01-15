消委會揭賭博手遊4招吸金　升級VIP解鎖遊戲　最誇張要課金248萬

隨著手機遊戲的盛行，玩家毋須親身到娛樂場所，亦可隨時隨地在網上打麻雀、玩老虎機等模擬賭博遊戲。消委會今日（15日）發布市場調查，發現市面的模擬賭博遊戲以4種手法，如各種定期登入獎勵、首次儲值優惠等，吸引玩家持續「課金」。消委會在分析各遊戲的VIP會籍機制後，發現升級至最高會籍動輒要數十萬元，其中最高為「開心鬥一番」的248萬元。



▼大福Online▼



消委會於去年10月份參考App Store及Google Play的最高收益排行榜，從中選取6款模擬賭博遊戲，分別為大福Online、金猴爺老虎機、神來也麻將、明星3缺1、開心鬥一番，以及富豪娛樂城，並發現大部份遊戲，均以多種手法吸引玩家持續「課金」。

消委會｜賭博手遊手法一︰定期登入及遊玩獎勵

所有遊戲均設有每日簽到獎勵、每日免費抽獎、每日任務，及定時登入獎勵，以免費金幣或道具等方式，鼓勵玩家定期上線，由此養成每日登入遊戲的習慣。玩家在完成任務、活動或升級後，可獲得報酬及獎勵，一般來說，賭注愈大，完成的速度愈快。

消委會｜賭博手遊手法二︰社交功能與排行榜獎勵

所有遊戲都有內建的好友系統，或具備公會或社團系統，亦設有玩家排行榜，按照玩家的獲利金額、花費金幣總數等作出排名，再於結算時，就排名高低給予相應的獎勵。

▼金猴爺老虎機▼



消委會｜賭博手遊手法三︰首次儲值優惠、限時優惠等付款服務

所有遊戲設首次儲值及限時優惠，商品以特價或性價比作為賣點，並於遊戲中反覆顯示，誘使玩家踏出首次「課金」的重要關口。付費服務亦相當豐富，較常見有付費通行證、周卡或月卡，以及不同等級的VIP會籍等。

消委會｜賭博手遊手法四︰付費抽獎與彩票

所有遊戲均提供付費抽獎或戰利品箱，當中只有一半列出各獎品的中獎機率。例如明星三缺一雖列出中獎機率，但最大獎名為「iPhone15 Pro Max卡（價值44,900鑽石）」，單憑描述難以得知獎品究竟是智能電話實物，或是遊戲內的虛擬卡片、鑽石貨幣。

▼神來也麻雀▼



內購項目收費由8元至3100元不等

消委會並發現，遊戲有不少附帶的付費服務需要玩家持續遊玩和升級方可解鎖，惟相關內購項目又會隨着遊玩時間及宣傳活動等因素而改變，種類繁多。

消委會指，遊戲內購項目最低收費大約為8元，最高收費則由2,288元至3,100元不等。在分析各遊戲的VIP會籍機制後，升級至最高會籍的所需金額，若以金額遞增的方式列出，依次為明星三缺一的870元、金猴爺老虎機的200,218元、神來也麻雀的743,740元，以及開心鬥一番的2,482,044元。

消委會並提醒，若就內購項目申請退款，切忌使用相關商品，免得違反退款政策，同時謹記於指定限期前提出申請，並保留購買商品以及退款申請的紀錄。

▼明星三缺一▼



模擬賭博手遊稱服務成年人 沒驗證玩家年齡

消委會亦指，所有遊戲均表明服務對象為已成年人士，但結果發現均可讓玩家直接進入遊戲，過程中沒有驗證玩家年齡。而相關資訊亦存在差異，如富豪娛樂城於應用程式商店中，表明以成年人為服務對象，但條款卻列出年滿16歲人士便可使用；金猴爺老虎機及明星三缺一的開發商，甚至於商店界面並未提及年齡限制等資訊。

消委會認為，商戶未有採取足夠措施，預防未成年人士參與模擬賭博遊戲，必須馬上作出改善。

▼開心番一番▼



消委會建議玩家四點避免過度消費

消委會建議，仍在遊玩模擬賭博遊戲的玩家，需要留意以下事項：

．玩家如打算於模擬賭博遊戲中「課金」，應保持理性，先考慮自身經濟狀況與實際需要，勿因盲目追求心儀獎品而耗費大量金錢，導致過度消費；



．模擬賭博遊戲的中獎機率與真實賭博未必相同，玩家在遊戲中獲得成功，不等於可於真正的金錢賭博中獲利；



．適當控制遊戲時間，不應過分沉迷或借遊戲逃避現實；



．假如懷疑自己出現賭博失調的徵狀，應主動尋求專業人士的協助。

