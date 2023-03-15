公立醫院去年流失210名中層醫生　港島東放射科流失率達109.1%

公立醫院醫生流失持續，據醫務衞生局最新書面回覆立法會議員查詢文件顯示，公院去年的中層醫生（副顧問醫生）流失數字達210人，當中以九龍中醫院聯網的人手流失最多有46人，當中只有1人屬退休原因離開醫管局。



文件亦顯示，港島區放射科人手流失率高，其顧問醫生及副顧問醫生的流失率均稱冠，港島東醫院聯網副顧問醫生流失率達109.1%，即過去一年離開醫管局的員工總數多於平均人手數目，而港島西醫院聯網放射科顧問醫生流失率亦達56.6%。



公立醫院醫生流失持續，據醫務衞生局最新書面回覆立法會議員查詢文件顯示，公院去年的中層醫生（副顧問醫生）流失數字達210人。（資料圖片／余俊亮攝）

文件顯示，公院由2021/22年度起流失潮趨嚴峻，去年副顧問醫生流失數字嚴峻達210人，當中以九龍中醫院聯網的人手流失最多有46人，當中只有1人屬退休原因離開。46人中有9人來自外科，9人來自內科，離職率分別為25.1%及8.3%。資料顯示，九龍中2021/22年度中層醫生流失數字已經嚴峻，達50人當中只有3人屬退休原因離開醫管局。

如以整體人手作計算，去年九龍西九龍中醫院聯網的人手流失則最多達90人，分別為17個顧問醫生、40個副顧問醫生及33個駐院醫生，當中八成二離開醫管局原因均並非是退休。

文件亦揭示，港島區放射科人手流失嚴重，港島東副顧問醫生有3人，惟流失率已達109.1%，即過去一年離開醫管局的員工總數多於平均人手數目，而3名醫生均是以非退休原因而離開醫管局。

港島西放射科亦有7名醫生離職，當中顧問醫生有5人，流失率亦達56.6%，副顧問醫生及駐院醫生則分別為1人，流失率則為24.0%及4.9%。另外，同聯網深切治療部駐院醫生有2人離職，流失率達44.4%，為全部公院中最多駐院醫生離職的部門。