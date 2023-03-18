擬修例引入海外護士　 業界倡護管局把關另減護士實習時數增學額

政府擬修例引入海外護士，增設特別註冊途徑，不論是否香港永久性居民，只要在指定機構做滿一定年期而又獲指定機構滿意表現，即有牌照，毋須考試。業界及病人組織均表示，憂慮相關方案可否確保其質素，盼改由護士管理局審核護士的質素。



東華學院護理學院副院長（研究）林清今日（18日）表示，不同地方就護士的實習時間都有不同，當中香港護士實習時數可以說是全球最高之一，達1400至16000小時，憂心海外護士的質素或有港有距離。他反建議，應減護士實習時數，以增加本地培訓學額。



政府擬修例引入海外護士，增設特別註冊途徑，不論是否香港永久性居民，只要在指定機構做滿一定年期即有牌照，毋須考試。（資料圖片）

據現時的《護士註冊條例》，海外護士須要通過護管局舉辦的執業考試才可以有牌照。不過，新註冊的非本地培訓護士人數在由 2018 至 2022 年維持在低水平，每年只有2至 25 名不等。

質疑改由指定機構評核海外護士質素能否把關

有見及此，政府計劃修例引入非本地培訓護士，當中增設特別註冊途徑，不論是否香港永久性居民，只要在指定機構做滿一定年期即有牌照，毋須考試。身兼護管局登記護士(普通科)考試小組委員會成員的林清，今早在港台節目質疑現時方案改為由指定機構評核海外護士質素，是否可以做到把關。他亦為執業試平反，指相關考試並不困難，與本港學生所考的內容相若，甚至更加容易。

他解釋，執業試的筆試內容有不少選擇題及配對題目，此類型的題目已不會出現在本地培訓護士學院的考試內，但同意部分年資長的護士可能因做的年期長而忘記了一些基本知識。

護理學院副院長（研究）及教授中西醫護及復康中心總監林清反建議，可討論是否減護士實習時數，以增加本地培訓學額。（資料圖片／李澤彤攝）

林清亦指，不同地方就護士的實習時間都有不同，故海外護士的質素或與港有距離，當中香港護士實習時數可以說是全球最高之一，達1400至1600小時；而澳洲實習時數只是800小時。

建議減實習時數亦不損質素

他反建議可討論是否減護士實習時數，以增加本地培訓學額。他續指，不少院校都希望可以增加培訓學額，惟受制於現時醫管局未能提供相關的實習位置而不可大幅增加。他強調，減護士實習時數，並不代表質素會差，因現時科技進步，有不少的課程會以虛擬實境(VR)培訓，不需要真的接觸病人才可以進行實習。

他補充，現時每年有2,000至3,000個護士畢業生，當中八成均是從事醫院及醫療機構工作，大部分為安老院舍工作。他表示，只有少於5%的畢業生最終無投身醫護行業，而院校亦不會聘請剛畢業的護士做教師，而是聘請至少有3至5年的資歷及有進修的護士，故不同意院校有與公營醫療體系「搶人才」。

林志釉認為，當局側重「谷針」，忽略有否涉及殘疾歧視問題。 （資料圖片 / 黃寶瑩攝）

病人組織料大部分申請人來自內地

病人政策連線主席林志釉同樣表示，擔心海外護士的質素，提到因香港的醫療環境以英文主導，如果引入非本地培訓護士，相信大部分申請人會來自內地，不肯定內地護士能否看懂英文醫療紀錄。

他又指，有聽聞政府計劃將特別註冊途徑在指定機構做滿一定年期的時間訂為一年，認為相關年期的時間太少，無法舒緩公營醫療體系的壓力，故建議仿效醫生的方案，將一定年期訂為3年或5年。

議員批評醫管局沒盡力挽留人手

立法會議員陳凱欣同意病人組織及業界的建議，認為在工作年期及機構審核上可以討論，並指修例的第一步可統一由護士管理局審批，確保質素，令市民安心。她又批評，醫管局未有盡力挽留人手，擔心如持續有雙位數字的流失率，修例引入的人手亦是杯水車薪。