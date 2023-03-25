海外護士｜盧寵茂指在原居地須具臨床經驗　非臨床或毋須精通中文

醫療體系長期人手不足，政府擬修例引入海外護士，當中包括增設特別註冊途徑，只要在指定機構做滿一定年期而又獲指定機構滿意表現，即有牌照，毋須考試。醫務衞生局局長盧寵茂今（25日）接受電視台節目訪問時解釋，相關人士須在本來國家或城市要有一定臨床經驗年期才可來港，在香港亦會由資深的醫生、護士評估其表現。對於有議員擔心語言是否成為限制令海外護士無法來港，盧寵茂表示，如工種未必直接與病人溝通，或考慮海外護士毋須精通中文亦可受聘。



政府擬修例引入海外護士，當中包括增設特別註冊途徑，不論是否香港永久性居民，只要在指定機構做滿一定年期而又獲指定機構滿意表現，即有牌照，毋須考試，令不少人憂心其質素。資料圖片）

據現時的《護士註冊條例》，海外護士須要通過護管局舉辦的執業考試才可以有牌照。不過，政府擬修例引入海外護士，當中包括增設特別註冊途徑，不論是否香港永久性居民，只要在指定機構做滿一定年期而又獲指定機構滿意表現，即有牌照，毋須考試。

盧寵茂：護士不是靠填選擇題、寫文便說他是好護士

對於護士質素問題，盧寵茂今表示，相關人士須在本來的國家或城市要有一定的臨床經驗年期才可來港，加上在香港會有資深的醫生、護士作出評估其表現：「臨床判斷非常重要，護士不是靠填選擇題、寫文便說他是好護士，或不合格的護士。」

醫務衞生局局長盧寵茂盧寵茂表示，如工種未必直接與病人溝通，或可考慮海外護士毋須精通中文亦可以受聘。（資料圖片／余俊亮攝）

衞生署內工作毋需直接面向病人 可考慮毋須使用中文

對於有議員擔心語言是否成為限制令海外護士無法來港，盧寵茂表示，如工種未必直接與病人溝通，或可考慮海外護士毋須精通中文亦可以受聘：「如果有些崗位未必一定使用中文，如衞生署內工作，毋須直接面向病人，可考慮毋須使用中文。」不過，他強調，香港大部份病人或會使用中文，故是否可以與病人用中文溝通，會為聘請海外護士做臨床工作的考慮因素之一。