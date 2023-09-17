輕鐵35周年開放日　五代列車齊集供「打卡」　港島人：係北區電車

輕鐵踏入35周年，位於屯門的輕鐵車廠今（17日）舉行開放日，展出第一期至五期輕鐵，而已退役的第二期輕鐵亦展出車頭卡讓市民入內參觀「打卡」。有港島區居民一早入屯門，形容輕鐵為「北區電車」。港鐵預料今日約有4000位市民入內參觀。



開放第二代列車參觀

屯門的輕鐵車廠今舉行開放日，展出復克版的第一期以及第二至五期輕鐵，入場人士可以登上已退役的第二期輕鐵參觀「打卡」，不過由於位置有限，入場人士要排隊及只可逗留約5分鐘。

不少鐵路迷帶同相機到場拍照留念，亦有家長有同小朋友到場看舊款輕鐵，現場亦展出了輕鐵發展過程、90年代季票、早期職員制服、輕鐵的零件等，在各點儲齊印章就可獲得鎖匙扣一個。

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11歲小朋友稱每日出入乘輕鐵有感情

家住港島的梁先生今日特意到場，他指輕鐵如同港島的電車，形容為「北區電車」，他指自己未坐過最舊款的列車，因此覺得很特別。他又提到，以往甚少入屯門，但自從有屯馬線後，車程較為方便，經常到北區。

11歲的鄭小朋友指，因平日返學、放學、出街都會乘搭輕鐵，而對其產生感情，「因為我本身住得比較遠，好多時出行都係靠輕鐵。」他又指，能再次見到已退役的第二期輕鐵感到興奮。

吳先生指，由於車廠很少開放，到場後感到十分震撼，今次參觀有助增長對鐵路認識。他認為，第一期復刻列車最為特別，因為復刻版是在第四期列車外塗上第一期列車的樣式。他又表示，之前沒有機會看到第二期列車退役，今日可以再次看到，十分高興。

吳先生指，平時車廠好少開放，覺得好震撼，今次參觀有助增長對鐵路認識。（鄧宇詩攝）

港鐵預料約4000位市民入內參觀

港鐵預料今日約有4000位市民入內參觀，港鐵公司香港客運服務總監楊美珍表示，今日入場門票「一票難求」，未來將繼續在社區內介紹輕鐵，以及與市民溝通。