港大風波｜建制港大校友關注組發公開信　籲校委會與校長衷誠合作

香港大學校長張翔與校委會矛盾加劇，日前的副校長暫任風波更愈演愈烈。繼前教育統籌局局長羅范椒芬等8名港大校委會前委員及校友聯署後，建制港大校友關注組發公開信，指校委會應以大國為重，嚴守良好管治守則、拒絕任何激發校內矛盾、影響學校正常運作的行為，呼籲校委會應與校長帶領的大學主管人員全面衷誠合作。



港大校委會，通過暫任七名副校長，並非由校長張翔提出。（香港01製圖）

公開信抄送校監李家超 促校委會應以大局為重

港大校友關注組今日（7）發出公開信，並抄送予特首兼港大校監李家超、教育局局長蔡若蓮等，指非常關注過去一年及近日發生的暫委副校長風波，不希望事件愈演愈烈，影響大學營運和發展。

公開信稱，校委會應以大局為重，以港大福祉及可持續發展為前提，呼籲校委會嚴守良好管治守則、拒絕任何激發校內矛盾、影響學校正常運作的行為。

2023年10月1日，香港大學國慶日升旗禮，港大校務委員會主席王沛詩（左二）及校長張翔（左三）出席。（港大圖片）

指港大條例列明校長有任命暫任副校長權力

信中指出，校委會應根據《香港大學條例》及規程所賦予校長任命暫任副校長的權力，依循現有遴選副校長的方式，由校長向校委會建議委任副校長，保障校長及大學主管人員真正擁有大學的教務及行政權。

公開信呼籲校委會，應與校長所帶領的大學主管人員全面衷誠合作，捍衞香港大學的聲譽，攜手並肩，帶領港大成為國際頂尖大學。

港大校政風波持續多時，上月28日更爆發副校長暫任風波，校委會未經張翔推薦或遴選程序，直接通過多個副校安排，據悉張翔會上震驚，反對但無效。日前有港大校友聯署指對校委會主席王沛詩失信心，張翔也向師生校友發電郵稱校委做法動搖港大百年基石，李家超已要求教育局了解後匯報。