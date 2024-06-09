婦科名醫孫錫鴻涉性騷擾　休庭突痛哭：天父求祢彰顯公義

醫務委員會2022年接獲婦科名醫孫錫鴻被投訴，指他涉嫌性騷擾其下醫務中心時任女職員，案件今日（9日）進行第4日審訊。首名向醫委會投訴、阮姓的時任助護接受盤問時聲稱，曾就另一宗診所懷疑失竊事件而被孫與其妻「禁錮」要求寫悔過書，並曾向時任業務經理求助；但阮從未向公司任何同事透露孫曾指她「你件衫太低，好想望一望」的性騷擾事件，僅指有與一位認識8、9年的好友交代。



休庭期間，孫錫鴻一度於庭上痛哭，又祈禱說「天父，求祢將公義彰顯」，並在結案陳詞期間，一直翻閱聖經並抱拳祈禱。控辯雙方結案陳詞後，醫委會稱要重新審視所有證供，將案件排至8月25日頒布裁決。



▼3月12日 第二日紀律研訊▼



上午研訊

診所助護被質疑為何案發後仍與被告合照

延續上次審訊，控方原定今天傳召案發時在醫務中心工作的經理的妻子，但證人表示未能擔任。控方遂傳召首名向投訴醫委會、阮姓的時任診所助護，在確認書面口供謄本無誤後，接受辯方盤問。

辯方先於庭上向阮助護確認，在性騷擾事件發生後，同事間曾有數度合照，包括幾位後來同時離職的員工以及孫錫鴻，問她為何不拒絕合照。阮助護回覆說，因孫是老闆，她不會拒絕，但不同意當時對孫無負面感覺。

其後阮再被問到有否就一眾同事離職，以及有新經理會上任後，向孫討論能否繼續工作；阮助護否認：「想佢哋（孫、梁夫婦）唔好涉及於我，因為佢哋覺得我係（與前同事友好），但我唔係。」

被指偷新員工手冊 助護稱遭孫「禁錮」寫悔過書

辯方其後問道，醫務中心曾發生一宗懷疑失竊事件，涉及阮助護曾取走中心兩份用以訓練新員工的手冊，而當時正值上述員工一同離職之際；她解釋指，當時與公司溝通有誤，「以為係其他note（筆記）」，故取走該些筆記。

阮指事後「被公司屈我偷嘢」，更曾被孫錫鴻夫婦二人「禁錮」在醫務中心，對方要求她寫悔過書，否則會報警。阮助護其後致電已離職的業務經理求助，惟被辯方質疑為何不致電其他同事，要致電給已離職的員工，她則稱「驚會阻到其他人做嘢」。

她表示，不解辯方為何如此提問，因警方已完成調查，與性騷擾案沒有關係；惟被醫委會法律顧問岑炳生打斷指，只需回答律師盤問便可，若有問題控方自會反對。

而就著其投訴信指控孫錫鴻「你件衫太低，好想望一望」，阮助護稱一直無與公司任何人提及，僅有與一位認識9年的好朋友談及。

醫委會接獲投訴指，婦科名醫孫錫鴻涉嫌出言性騷擾旗下卓越醫務中心多名女員工，並就此召開紀律研訊。（郭梓謙攝）

隨後辯方就著投訴信內容，再指當中寫道「經常」、「同事們」等字眼誇大事件嚴重性，阮則指屬手誤，之後在錄取口供時已更正；至於除了「你件衫太低，好想望一望」這句外，她就承認其他性騷擾言論只從其他人口中聽過，包括「一次性交6,800蚊」是從前經理妻子口中聽到，以及從同事聽到「醫生射嘢好準」，辯方則質疑其從未提供任何實際書面證據，只有口頭證供與投訴內容。

盤問尾聲，辯方播放一段2020年8月14日，孫錫鴻與時任註診醫生高錦安的對話錄音。當中高錦安曾指集「收到風Wendy（阮助護）搞咗好多事」，透露她與一班被解僱的員工曾到勞工處，甚至醫委會投訴。錄音中高錦安更稱「佢哋搞到件事好複雜，等你有個準備先，『好報復性』」。

辯方隨即質疑，阮助護於8月13日致函到醫委會，但高錦安翌日即與孫有此對話，是否有與其他人透露；阮則否認向他人談及將會投訴，也非與他人合謀集體投訴孫。

婦科名醫孫錫鴻今日再應訊，他在短暫離開研訊庭後折返，回來後突然嚎哭顫抖，又將聖經放於案上祈禱，說「天父，求祢將公義彰顯」。（郭梓謙攝）

下午研訊

投訴人友人接受盤問 否認有人就投訴信提供「樣版」

辯方轉向知悉阮助護涉被性騷擾的陳性友人盤問。陳小姐承認是阮助護要求她向醫委會寫信，表示願意為投訴擔任證人；但否認有人就信件提供「樣版」。她又指，並不認識投訴孫的醫務中心員工，「唔知道點解（信件）會一樣。」

陳小姐又稱，曾在阮反映遭性騷擾後，勸她辭職，但阮僅回答「唔知」，故為她感到不值，「印象中我係鬧佢多，點解當下唔即刻講，唔知點面對咪辭職先。」她表示，阮過去則有提及過孫醫生，形容其講嘢好輕挑。

孫錫返回研訊庭後突嚎哭顫抖 聖經放於案上祈禱

完成盤問後，醫委會決定暫時休庭，待雙方準備結案陳詞；此時孫錫鴻曾短暫離開研訊，其後回來後突然嚎哭顫抖，又將聖經放於案上，祈禱說「天父，求祢將公義彰顯」；結案陳詞期間，他則一直抱拳祈禱。

辯方陳詞時就表示，案件中各證人之間的供詞不一，令人質疑當中的可信性，以及是否有串謀之嫌，和他們在研訊時的表現，要求醫委會作裁決時考慮相關因素。控方則指，應考慮證人供詞是否與書面證供和投訴內容吻合；控方又指，研訊過程中，證人不斷被質疑誠信，但在回應盤問解釋時，亦無改變答案、主張，認為證人沒有必要說謊。

醫委會經商議後，決定再研判所有證供，遂將案件押後至8月25日裁決。