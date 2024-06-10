端午節｜天星小輪人流減退　旅客：就算下雨下冰雹都一定會來搭

今（10日）為端午節正日，本港及內地都是公眾假期，有不少旅客來港旅遊，天星小輪一直是人氣景點之一，今天下午等坐船人流比昨日（9日）少，並沒有出現大排長龍或隊伍堵塞等情況，使用自助購票機的過程亦非常順暢。有旅客表示想要感受維多利亞港的美景，因此不論下雨下冰雹，都一定會來搭天星小輪。



記者約下午3時到達天星碼頭，人流比昨日大幅減退，情況有所改善，而排隊使用自助購票機的人數則有十多人，人龍約每30秒前進一次，而購票過程大概耗時20秒。另外，有香港市民因使用支付寶香港購票失敗，導致購票過程長達約兩分鐘。

來自深圳的李小姐表示，有在小紅書及大眾點評做攻略，因知道可從天星小輪上欣賞較多風景，所以特意前來。她其後更指很想感受維多利亞港的美景，「就算下雨下冰雹，都一定會來搭。」

廣東居民白先生與家人一同來港，他表示天星小輪歷史悠久，亦經常聽朋友介紹，所以特意來乘搭。他指今天人流比想像中少，很想感受一下天星小輪，因此能接受較長的排隊時間，並稱完全值得。

李小姐與男友在中午到港，他們來自深圳，今天主要在尖沙咀逛街，隨機來到天星碼頭，沒有先計劃行程或做攻略。被問到假如排隊時間較長會否等候時，她則指有時間就會排，沒有時間就不會考慮了。