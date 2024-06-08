港大風波｜蔡若蓮：有不同意見正常 大家開心見誠 回歸教育初心
撰文：韋景全
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港大委任副校風波繼續發酵，身兼港大校監的特首李家超周二指示教育局了解事件。教育局局長蔡若蓮出席港台節目《星期六問責》表示，努力與各方聯絡和溝通了解，預計好快會有「決定」。她指，大學作為一間大機構，有不同意見很正常，最重要是「大家開心見誠，回歸教育初心」，克服困難。。她指，港大經過一代又一代人努力，「今日成就得嚟不易」，要非常珍惜，希望能加強溝通協調，讓院校提升質素。
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