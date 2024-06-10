端午節｜無人機砌端午糉應節　楊潤雄：相信能吸引內地客

端午節正日，灣仔海濱的夜空出現端午糉。旅發局今晚（10日）8時於灣仔海濱對出海面舉行的端午節慶主題無人機表演，文化體育及旅遊局局長楊潤雄見記者時指，過去一直有留意內地社交媒體對香港不同旅遊景點及項目的評語，就上次無人機表演，見到不少積極回應，認為今天的表演亦相當精彩，相信會成內地客來港的其中一個吸引力，又指未來幾個月初步已有計劃，適當時候旅發局會宣布有何節目。



問到屢次上演同類表演，會否令人感到疲勞，他認為香港居民感受會比較深，但相信每次不同主題對於香港居民而言都會帶到驚喜，又指舉辦更多活動可以讓香港市民有更多節目享受及帶動經濟，「呢啲工作我哋會繼續做落去。」



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旅發局今晚（10日）8時在灣仔海濱對出海面，舉行端午節慶主題無人機表演，無人機拼湊出端午糉子、龍舟競渡等動態圖案。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄見記者時，先祝賀大眾端午節快樂及身體健康，續指今日無人機表演是在《財政預算案》中提及，每一個月都有一次無人機及煙火表演，並配合當月主題，正如今日端午節會與端午節文化及中國傳統文化有關。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄指，上次無人機表演後，內地社交媒體上見到不少積極回應。（蘇煒然攝)

他指這正是香港旅遊其中一個目標，借用中華優秀傳統文化，作為旅遊推廣，以吸引更多旅客來港觀賞不同文化表演，或感受香港獨特文化及深厚中華文化，希望大家喜歡今次表演，未來會不斷吸取經驗繼續改善，希望每一次都能夠為香港市民及內外地的旅客帶來歡樂及幸福感。

楊潤雄表示，過去一直有留意內地社交媒體對香港不同旅遊景點及項目的評語，上次無人機表演即見到不少積極回應，他也認為今天的表演亦相當精彩，相信會成為吸引他們來港的其中一個吸引力。未來幾個月初步已有計劃，適當時候旅發局會宣布有何節目。

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被問及會否認為今日的反應較差，他認為今次表演非常精彩，相信現場反應一見到非常好及正面。而在七、八月有不同戶外表演時，天氣會是其中一個需留意的地方，但政府就會做好不同預案，如有大雨則會作調整、甚至取消，並盡早向大家宣布，亦相信大家都會明白戶外表演受天氣影響是無可避免，最緊要是做好預案。

至於會否對表演感到疲勞，他認為香港居民感受會比較深，因為內地及外地來港人士未必每次都會到，相信每次不同主題對於香港居民而言都會帶到驚喜，認為舉辦更多活動可以讓香港市民有更多節目享受及帶動經濟，「呢啲工作我哋會繼續做落去。」