女警涉超市偷通心粉等10物　官信患抑鬱忘憂病兒無食藥　脫盜竊罪

女警涉於超市偷竊通心粉、奇異果等共10件食品，因而被控盜竊罪。她否認指控，辯稱患有嚴重抑鬱症，但案發時因忙於照顧生病入院的兒子而未吃藥，故此一時忘記付款。案件今（11日）於屯門法院裁決，裁判官黃國輝認為孩子生病，站在父母立場而言，有所擔心乃理所當然，且當時被告未有服用抑鬱症藥物，集中力或受影響，她離開超市後短時間內被截停，不能排除她是否一時忘記付款，故裁決她罪名不成立。



被竊物品包括餅乾豆腐奇異果

被告黎美芬（40歲，報稱公務員）被控於2023年7月26日，在屯門時代廣場惠康超級市場偷竊一包餅乾、一包通心粉、一盒豆腐、一支飲品、兩個奇異果、一包豆、一包金菇、一包青椒及一包粟米，而上述物品為牛奶有限公司的財產。

女警被告黎美芬被指在超市偷竊被控，在屯門法院經審訊後被裁定罪名不成立。

醫生指被告專注力受影響聽到尋死聲音

黃官裁決時指，接納辯方精神科醫生的證供，信納被告於2022年懷有一對雙胞胎，但因飽受糖尿病、擔憂流產等困擾，開始情緒低落。及至案發前一周，被告確診患有嚴重抑鬱症，集中力及專注力受影響，會聽到尋死的聲音，並有失眠情況。

需到醫院照顧次子忘記服藥

黃官考慮到被告前數日，他的一對雙胞胎兒子感到不適，次子更需住院數天，被告除了工作，仍需到醫院照顧次子，因此忘記服用抑鬱藥。案發當日，被告的次子仍未退燒，被告正為兒子的醫保問題憂心，原本約了保險經紀交文件，當日匆匆下班離開辦公室，不過被告因爲忘記帶文件，最終取消與經紀會面，但及後繼續到超市購物。

被告超市內把貨物放入環保袋

黃官續指，被告稱當日家傭告知她要購買兩件貨品，其中一件為涉案餅乾。超市閉路電視所見，被告每將一件貨物放入環保袋，便會檢查手機，確保不會遺漏需要購置的貨品。及後被告離開超市，期間曾轉身停下腳步，「好似盤算緊啲乜嘢」，過了一段時間後離開超市。超市經理沒有說明在何處截停被告，但從閉路電視所見，經理當時急腳往店外跑，相信被告離開超市後十幾秒，在近超市的位置被截停。

官指作為父母擔心病兒理所當然

黃官認為被告患嚴重抑鬱症，案發時兩名兒子皆生病，她作為父母，有所擔心也是理所當然，她又因忙於照顧入院的次子忘了服藥，集中力受到影響，無法排除她在離開超市的十數秒間，是否只是一時忘記付款，故裁定她罪脫。

案件編號：TMCC2381/2023