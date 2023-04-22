短片出現眾志「100%自由」旗被指涉煽動　改國安海報電檢仍未獲批

由3名香港導演創辦的電影創作平台「豐美股肥」繼上月底有兩部短片，因無法通過電檢，而被拒絕核准上映後，該平台昨日（21日）表示，旗下短片《於是我安靜了》被指包含「可能具煽動意圖」畫面，即使提出修正，仍無法獲發准映證，須在今日（22日）舉辦的港產電影放映會《散．敍》中抽起。



《於是我安靜了》其中一幕顯示，牆上掛有已解散的民主派政黨「香港眾志」曾發售的旗幟，旗上印有「100%自由」。（豐美股肥fb圖片）

「豐美股肥」昨日在facebook專頁發文指，接獲電影、報刊及物品管理辦事處電郵通知，指其短片《於是我安靜了》無法取得放映證。

帖文的圖片為該短片的其中一幕，顯示有人在窗邊用電腦，牆上掛上寫有已解散的民主派政黨「香港眾志」曾發售的旗幟，旗上印有「100%自由」。豐美股肥創辦人之一陳浩勤向接受傳媒查諸時指，電影報刊辦的電郵明言，該旗幟就是所指的「可能具煽動意圖」畫面，故拒絕短片公映。

陳表示，團隊遂根據電影報刊辦的建議，修改相關的幾幕再送檢，包括以電腦技術後製，將印有「國家安全 護我家園」的全民國安教育日海報遮蓋「100%自由」旗幟，惟電影報刊辦卻指，使用有關海報須先徵得有關當局同意。

《於是我安靜了》長9分34秒，由陳曉欣執玄，講述女主角的男朋友已離港，孤單的她想起與另一半的點滴往事。

翻查資料，「豐美股肥」原計劃在《散‧敍》上放映《艙》和《股肥肆仆街》，惟兩部短片上月底亦被告知，無法通過電檢而要抽起。最終今日舉辦的放映會只可播放《迷失》及《岀走》。