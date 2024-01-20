電影《北京雜種》片名被指不過電檢　Ｍ+網改稱「張元作品」上映

內地獨立電影《北京雜種》昨日（19日）在M+博物館放映，不過，據網媒《大城誌》引述消息指，電影的片名不能通過電檢，需要刪走片名才可在本地放映，根據M+博物館的網頁，僅形容為「張元作品」。



電影報刊辦未有回應片名不獲電檢通過的問題，僅稱不會評論個別影片的申請。M+博物館則稱，導演張元和 M+策展團隊更新了電影標題，以突顯導演在節目的角色。



根據M+博物館的網頁，未見《北京雜種》的片名，僅形容為「張元作品」。（官網截圖）

M+博物館本月中正舉行「北京，如煙往事」放映節目，於昨日和下月18日放映《北京雜種》。根據官網，該電影未有如其他影片一樣列出片名，而是形容為「張元作品」。

據網媒《大城誌》引述消息報道，電影片名不能通過電檢，需要刪走片名才可在本地放映；而准映證將片名由《北京雜種》改為「張元作品」。

M+博物館：導演和策展團更新電影標題

電影報刊辦回覆《香港01》查詢，未有回應片名不獲電檢通過的問題，僅稱不會評論個別影片的申請。

至於M+博物館則回覆稱，稱導演張元和 M+策展團隊更新了電影標題，以突顯張導演在 M+戲院2024冬季節目中「北京，如煙往事」節目的角色。

內地影片平台原名上架

翻查內地的影片平台如「愛奇藝」或「豆瓣」，均列出《北京雜種》的片名。

電影《北京雜種》，是內地獨立電影導演1993年的作品，講述一批社會邊緣青年有關友情、性、背叛、搖滾樂的故事。根據M+博物館的官網描述，故事是由製作團隊親身經歷的生活小故事構成，主角都是大城市的邊緣人，或追逐理想換來失落，或率性而活陷入迷惘，都是一群於新舊時代錯亂夾縫中不能自拔的「雜種」。