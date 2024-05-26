羅淑佩：25萬公屋戶資產申報暫僅收回27%　8個月1.2萬宗濫用舉報

房屋署今年4月展開第二輪公屋租戶資產申報，約25萬已住滿10年的公屋戶須申報入息及資產，收表期限將於5月31日屆滿。房屋署長羅淑佩今早（26日）在電台節目表示，今輪申報暫時只有收回27%，另已有約300戶主動通知房署會交回單位。



此外，去年9月至今，8個月內房署收到約1.2萬份涉嫌濫用公屋舉報，其中190宗個案在調查後成功收回單位。來自物管及護衛公司的成功舉報、由去年10月至今年4月，則分別有28宗及8宗舉報，將於下次投標獲「加分」。



房屋署今年4月展開的第二輪公屋租戶資產申報，截至5月17日，收回6.8萬份申報表、佔約27%。（資料圖片）

房屋署長羅淑佩指，房屋署今年4月展開的第二輪公屋租戶資產申報，截至5月17日，收回6.8萬份申報表、佔約27%，在這輪申報中，已有約300戶主動通知房署會交回單位。

房屋署長羅淑佩指，今年4月展開的第二輪公屋租戶資產申報，已有約300戶主動通知房署會交回單位。（資料圖片/夏家朗攝）

1.2萬舉報收回190單位 物管及護衛共佔36宗將「加分」

她又提到，由去年9月至今，房署收到約1.2萬份涉嫌濫用公屋舉報，其中190宗個案在調查後成功收回單位。至於來自物管及護衛公司的成功舉報，由去年10月至今年4月則分別有28宗及8宗成功舉報，這些公司在下次投標時均會獲加分。

提到如何維持舉報公平公正時，她指舉報門檻高，舉報人要實名登記，亦要填寫一份詳細表格提供資料，房署也有機會約見舉報人提供資料。

就公屋輪候時間，羅淑佩指，過去數季公屋輪候時間反覆，但對未來兩個年度新界會有數個大型屋邨落成，加上簡約公屋逐步落成，對未來情况感樂觀，有信心在2026/27年度，公屋綜合輪候時間會達到4.5年、即達成今屆政府目標。