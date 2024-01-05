Costco｜深圳分店1.12開幕前　本港旅行社率先推「Costco團」吸客

繼深圳「山姆超市」成為旅行團的熱爆行程景點後，山姆勁敵、即將於本月12日開幕的大型倉儲式超市Costco開市客深圳分店，亦被本港旅行社覷準其商機，尚未開幕已率先推出「Costco兩日一夜旅行團」，標榜重本送贈Costco的一年會籍，全球通用，瞬即已引起不少港人關注及查詢。



▼Costco深圳店環境一覽▼



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率先推出「Costco旅行團」的領華旅遊社，為最早推出「山姆旅行團」的本港持牌旅行社，根據其貼出「Costco旅行團」宣傳廣告的兩日一夜行程，其實與「山姆團」的介紹大同小異，包括行程第一天的午餐、下午茶及晚餐共三餐任食放題，還有包住宿東莞的酒店一晚及附送翌日酒店自助早餐，免費食足四餐。

(領華旅遊社Fcebook圖片)

至於行程重點為第二天直送到位於深圳龍華區、新開幕的美國第一大連鎖倉儲式超市Costco開市客深圳分店，還標榜「重本包兩人一張全球通用會員卡」，供團友自由掃貨。團費由成人每位399元起、小童由收費299元起。有關消息在社交平台貼出後，已有不少人分享轉載及留言查詢。

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其實自「山姆超市」熱潮興起後，陸續有專攻內地團的旅行社，主打「山姆超市」開辦旅行團，除了包膳食及旅遊巴直達外，並送上超市一年會籍。近日更有大型旅行社加入戰場分一杯羹，其中「東瀛遊」於上月28日便在社交平台公布推出兩日或三日的「山姆旅行團」，並因為反應非常熱烈，目前持續加團，行程景點更已不止於深圳地區，擴展至惠州的「山姆超市」。

至於山姆勁敵、同樣來自美國的大型倉儲式超市Costco開市客，即將於本月12日在深圳開業首間分店，近日已成為喜愛北上的港人熱話，很多香港的「山姆代購商」及「山姆門市」都準備Costco開幕帶來另一波龐大商機，已率先推出代購團。