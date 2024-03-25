旅行社騙案有新招　顧客誤點「縱橫遊」廣告求真偽　慘遭「問候」

網上詐騙手法層出不窮，近日有旅行社反映假專頁死灰復燃，至少有5名顧客受騙。雖然經《香港01》的報道後，縱橫遊於翌日取得俗稱「藍剔」的官方驗證徽章，惟假專頁的廣告仍然肆虐，每日持續收到約100名顧客查詢。更變本加厲是，有顧客誤點廣告進入假專頁查詢詳情，卻被粗言穢語「問候」，讓負責人深感苦惱。



資訊科技商會榮譽會長方保僑估計，詐騙廣告的問題難以解決，「同名同姓嘅公司都有唔少，冇可能唔畀佢哋落廣告。」他並提醒，國泰航空近日確實推出機票優惠，呼籲大眾不應冷眼旁觀，一旦發現假專頁及相關廣告，可加入成為舉報的一份子。



搜尋頁不見縱橫遊假專頁 惟正版帖文間隱藏詐騙廣告

《香港01》於上周五發現Facebook最少有兩個縱橫遊的假專頁，時隔三日，記者再在Facebook搜尋縱橫遊，結果不再顯示相同名稱及頭像的假專頁，只剩下官方獲「藍剔」的專頁，事情似乎已獲妥善解決。

不過假專頁並沒有真正消失，「道高一尺，魔高一丈」，它們只是以廣告的形式隱藏在正版帖文之間，甚至縱橫遊的instagram限時動態中，亦有假專頁的廣告夾雜在內，真真假假，令人防不勝防。

例如有假專頁今日凌晨再刊登廣告，宣稱國泰來回商務艙機票買一送一，包30公斤行李，標榜「時間靚」及限時特價，台北及曼谷機票人均更低至1,900元。該廣告有逾1,400個讚好，更吸引7人在下方留言查詢詳情。

有顧客受假專頁的廣告吸引，在向客服確認真偽時，受到粗言穢語「問候」。（縱橫遊提供）

喜獲「藍剔」認證仍每日收100宗假專頁查詢

縱橫遊行政總裁袁振寧便透露，在取得「藍剔」認證後，每日仍收到約100名顧客有關假專頁的查詢，甚至有顧客受假專頁的廣告吸引，在向客服確認真偽時，受到粗言穢語「問候」。他批評假專頁「離晒譜」，擔心情況持續或會影響聲譽。

資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，受害者並不只縱橫遊，近日美麗華旅遊等，亦湧現大量假專頁的廣告。最令人擔憂是，因復活節假期過後為旅遊淡季，國泰航空近日確實推出機票優惠，市民只能加強警覺性，「就算平都唔係平到咁。」

方保僑籲市民及企業不斷向FB舉報假專頁

問到Facebook可否拒絕假專頁刊登，方保僑認為操作上有困難，「同名同姓嘅公司都有唔少，冇可能唔畀佢哋落廣告。」他並解釋，雖然不少企業早已申請「藍剔」認證，惟上市文件等證明均可下載或偽造，估計Facebook為確保真偽，需花時間審批核實。

方保僑並建議，容易被偽冒的企業，需要不斷教育顧客培養防騙意識，並要不斷舉報假專頁。而市民亦不應冷眼旁觀，一旦發現假專頁及相關廣告，亦可加入成為舉報的一份子，避免出現更多苦主。