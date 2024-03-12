日本東京爆床蝨危機　港旅行社料或影響報團量　滅蟲專家三招防蟲

繼去年底南韓被床蝨（臭蟲）入侵肆虐，日本媒體近日報道當地遭到床蝨攻陷，甚至有民眾在東京地鐵座位目睹床蝨蹤影。復活節假期將至，不少港人已計劃到日本旅遊，滅蟲專家便教授三招，預防床蝨叮咬，以及防止牠們跟隨回港。



縱橫遊行政總裁袁振寧接受訪問時表示，如日本蟲災嚴重，或影響四月報團量。東瀛遊執行董事禤國全則認為，床蝨在世界各地均存在，認為日韓兩地的床蝨肆虐只是一場炒作，旅行社只能盡量安排更優質的酒店。



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日本近日掀起床蝨恐慌，東京、大阪及神奈川等地遭到床蝨入侵，當地居民及旅客在電車、酒店、住宅及行李箱等，均發現床蝨蹤影。復活節假期將至，相信不少港人已計劃到日本旅遊，究竟大家可如何預防將床蝨帶回家中？

防床蝨第一招︰帶淺色及膠製的旅行箱 避免牛津布

觀林蟲害控制公司負責人鄭國鏗表示「防蟲好睇意識」，他建議市民攜帶淺色及膠製的旅行箱，因床蝨喜愛藏身於黑、棕或藍色等保護色表面，而牛津布製的旅行箱容易藏匿及產卵。

觀林蟲害控制公司負責人鄭國鏗。（資料圖片／溫嘉敏攝）

防床蝨第二招︰抵達酒店即檢查房間 外出噴萬金油

鄭國鏗續指，市民在抵達酒店後，應先檢查床邊，如發現可疑黑點或床蝨，盡快向職員反映要求更換房間，而衣物及行李箱應放在桌上或其他安全位置，避免床蝨出沒的地面及床上。至於外出時亦可準備萬金油或蚊怕水，定期噴在衣物上。

防床蝨第三招︰回家前確保行李箱無床蝨 即日高溫洗衣物

市民抵港後應先打開手機電筒檢查行李箱，包括手柄及拉鏈等，並「凳一凳對鞋」，確保身上沒有床蝨才進入居所；其後市民要立即處理旅遊期間的衣物，以60度或以上高溫浸洗，「千祈唔好過夜，隔太耐先洗。」

袁振寧未收到顧客相關查詢︰暫時我覺得冇人理

縱橫遊行政總裁袁振寧透露，昨晚至今暫未接獲顧客相關查詢，亦未收到日本鐵路、酒店、溫泉旅館等合作夥伴的通知。「雖然臭蟲（床蝨）出現返，但大家未有感覺咁危急。暫時我覺得冇人理，可能要再睇下幾嚴重。」

不過袁振寧指，去年南韓遭到床蝨入侵時，確實影響聖誕節及新年的旅遊意欲，當時航班僅得五、六成乘客，時隔數月才逐漸復甦。因此他認為若日本今次情況同樣嚴重，或會影響四月起的報團量。

去年南韓遭到臭蟲入侵，旅遊業大受影響。（韓國觀光社圖片）

袁振寧指，不擔心日本爆發床蝨影響復活節的出團，因顧客早已計劃行程及報團，加上安排的住宿均為當地高級酒店，例如萬豪酒店等，平時已著重環境衞生，相信酒店會更加強清潔。「蛇蟲鼠蟻不嬲要做好清潔。」

禤國全斥一場炒作︰世界各地均有床蝨

東瀛遊執行董事禤國全表示，去年底南韓因床蝨一事被大造文章，嚴重影響當地旅遊業，認為只是一場炒作。他相信床蝨在各地均存在，旅行社只能選擇更優質的酒店，一旦遇到床蝨出沒，適當處理顧客的投訴。「唔通臭蟲（床蝨）真係識移民咩？玩轉一個地方再去另一個地方？」