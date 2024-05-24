牙科生實習｜回應學生公開信　牙管會：畢業生臨床全達標不準確

本港牙科學生的實習爭議持續。政府提出修訂《牙醫註冊條例》，料最快明年強制本地培訓牙科生要在公營醫療系統實習最少1年。醫務衞生局日前更引述牙醫管理委員會評審，指港大牙醫學士課程存在結構問題，港大牙醫學士課程學生代表昨日（23日）發公開信，指課程的臨床培訓配額制度及評估標準均按牙管會建議訂立，去年畢業生全數達至牙管會臨床訓練標準。不過，牙管會主席李健民今日在立法會審議修例草案的會議上主動澄清指，達標準說法並不準確，臨床經驗非培訓的全部。



牙醫管理委員會主席李健民稱，牙管會一直根據法例規定評審香港大學牙醫學院課程，包括審視課程設計和執行方式等，強調評審工作並非針對個別學生的表現。



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李健民回應選委界管浩鳴的提問時，主動澄清指所說的培訓不是臨床經驗的全部，故達標說法不準確。他續說，受限於法例，牙管會的對口機構是港大牙科學院，學生的知情權在院方，和委員會的關係比較間接，他說委員會絕對想和學生溝通，是否能和學生溝通比較被動，有主動致信港大希望會面，相信在安排當中，期望溝通盡快進行。

李健民又說，牙管會2019年開始提出調整課程評審要求，當時已要求校方與學生保持溝通，讓學生及早知悉新要求，基於尊重學術自由，牙管會並沒有具體建議學院加入實習要求。

麥子濘：實習嶄新樂意與學生溝通

醫務衞生局副秘書長麥子濘在會上表示，局方分別在去年3月及今年4月與港大牙醫學院教職員及學生會面，解釋實習安排。上月的會面有80多名牙醫學生線上參與，她說明白實習對學生而言是嶄新做法，政府樂意就實習內容及具體安排繼續與學生溝通，由衞生署、牙管會及港大牙醫學院組成的專責小組，於月內會再召開會議，牙醫學生代表亦會繼續參與。

身兼中醫的民建聯陳永光關注，牙科的十多年來臨床培訓不達標，是否涉牙管會態度不夠強硬，否則姑息養奸；及有否因未達標而引致重大醫療事故的數字，培訓未達標的牙醫是否要重新實習。

李健民說，牙管會評審工作針對課程設計執行，不針對個別醫生的表現，對應機構是香港大學的牙醫學院，溝通緊密頻繁互動，學院和學生的構通屬院方的行為，期望院方多作溝通。他續說會方評核要求分兩個部分包括基本步驟和對每個項目類別有特定要求，強調不是牙管會單方面設計，要考慮到實際操作。他又指，修例最先影響的會是明年8月畢業的牙醫本科學生，牙管會在2019年8月已向大學方面臚列臨床經驗要求，早於受影響學生入學的時間。

選委界陳凱欣問及牙醫課程實習具體安排，李健民則回應稱未有實際安排；對於培訓的看法，他說本科訓練對於基本技能的訓練，要學生的基本技巧累積至安全水平，牙管會的評審工作基於臨床經驗的結果，至於如何編排課程則尊重學術活動和自由選擇。

不過，當陳欲再追問實習具體安排時，法案委員會主席、自由黨黨魁張宇人質疑陳凱欣的理解有誤和認為她重複發問，陳則反建議由李健民回覆，張宇人拒絕：「我係主席，可以唔比你講嘢。」