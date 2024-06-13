港大風波｜盧文端認同成立調研小組 若不配合就是衝撞管治權威

香港大學校政風波，政府已成立調研小組，處理港大校長張翔及校委會主席王沛詩的分歧。全國僑聯前副主席盧文端今日（13日）在明報撰文指，相信中央政府非常關注事件，他認為政府成立調研小組為非常必要，「如果有人不配合，就是跟特區政府對着幹，這是不能允許的」



盧文端撰文提到，事件已傷害港大聲譽和香港利益，相信中央政府非常關注事件，亦不樂見，「中央自然不希望見到港大陷入校政風波之中，損害校譽和形象」

盧文端今日(13日)在明報撰文指政府成立調研小組處理港校政風波，有理有據。「如果有人不配合，就是跟特區政府對着幹」。（梁鵬威攝）

他又認為，政府就事件成立調研小組有理有據、非常必要，反映問題層面已經提升至政府有效管治，「如果有人不配合，就是跟特區政府對着幹，這是不能允許的」。盧文端提到，若有關人士不配合調研小組的工作，「就是衝撞特區政府的管治權威，就是與特區政府對着幹，就是跟香港利益對着幹」。

盧文端表示，香港正面對外部勢力惡意攻擊和用心抹黑，今次風波必須盡快平息，一旦事件遭外部勢力利用，攻擊香港在教育方面的優勢，將破壞由治及興的穩定局面，屆時對事件有責任的人就會成為「香港的罪人」。盧文端期望，各持份者以大局為重，切勿再火上加油，攜手合作解決問題，理順校政。