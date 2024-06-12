港大風波｜蔡若蓮：政府調研小組冀協調溝通　非做調查報告

香港大學校政風波繼續發酵，政府成立調研小組，處理港大校長張翔及校委會主席王沛詩的分歧。教育局局長蔡若蓮今日（12日）表示，小組希望釐清事實，了解各方問問題；協調內部的溝通，加強合作；提出改善措施，並非就特別事件做調查報告。



被問到小組只有教育局常秘李美嫦和教資會主席雷添良，會否不夠公信力，蔡若蓮說兩人都有角色監督大學履行社會責任及問責要求。



蔡若蓮：不存在就某特別事件作調查報告

蔡若蓮被問到調研小組預計何時會交報告，她指小組已展開工作，並設立由教育局及教資會秘書處組成的支援團隊，目的是釐清事實、協調溝通、提供改善意見，期間會參考本港或國際大學在運作管理上的一些良好做法，同時，教資會會按《大學問責協議》的要求檢視大學履行《問責協議》時有沒有出現落差，「不存在就某一些特別事件作調查報告。我們要回應這些目的，最重要是溝通、了解事實。」

教育局局長蔡若蓮表示，教資會會檢視大學有否遵守問責協議，不存在就特別事件做調查報告。（黎婉婷攝）

調研小組不是旨在寫書面報告 冀協調溝通發揮作用

蔡若蓮相信小組不會先自行假設何時完成工作，最重要是配合大學的實際運作需要，「例如即將放暑假、開學，小組希望能在溝通和協調下，確保院校在這些時間點運作暢順。」政府希望逐步向公眾呈現成果，形容小組不是旨在寫書面報告，是希望發揮實際作用。

蔡若蓮指政府調研小組會因應釐清的事實，促進溝通協調，通過書面或約見相關人士了解情況。（黎婉婷攝）

會否約見張翔和王沛詩？ 蔡若蓮：因應情況

被問及小組何時會約見張翔和王沛詩，蔡若蓮表示小組會因應釐清的事實和促進溝通協調，通過書面了解情況，又或約見相關人士。

她表示社會對教資會資助大學有效提升管治寄予厚望，尤其珍惜香港大學一代接一代人的努力耕耘，和校內團隊共同努力得來不易的卓越成就，相信成立小組可以幫助港大提高管治效能，同心協力推動港大再創佳績。