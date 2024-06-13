港大生涉非禮組媽　被告聞事主與宿友發展關係　認為其接受程度高

港大生涉在學生宿舍內非禮「組媽」案今（13日）續審，被告自辯時稱，自覺與女事主X關係親切，見X收拾提出幫忙，認為是「窩心」及「暖男」行為，期間兩人曾有身體接觸，他覺X並無抗拒。之後他一度回房，但想到這是X在宿舍的最後一天，便折返看二人會否有機會發展。被告認曾說：「如果我好大抽」及「可唔可以幫我解決咗先」等話，強調無拿出下體，又稱有傳言指X與宿友發展關係，認為X接受身體接觸的程度較高。



被告潘啟堯（21歲，港大學生），被控於2021年12月31日，在香港大學李兆基堂某房間兩度非禮X。

被告潘啟堯。（凌子淇攝）

被告在港大讀全球創意產業

被告出庭作供，指他案發時就讀港大，主修全球創意產業。他自2021年8月起入住李兆基堂，因參加宿舍迎新營，認識「組媽」X。

曾與X單獨用膳認為二人關係密切

被告憶述，X在迎新營後仍會邀約他和其他組員吃飯，他曾與X吃過4次飯，當中一次是二人單獨用膳；X又曾向他介紹工作，又會主動向他發訊息問及有關宿舍保安的事。被告覺對X來說他算「幾特別」，認為二人關係親密，對X略有好感，他亦知道X當時有男友。

當晚喝了1.5支燒酒

X的歡送派對當晚，眾人先一起吃飯，席間他喝了兩瓶啤酒。凌晨2時，眾人返回宿舍喝酒，被告又喝了約1.5支燒酒。直至凌晨近5時，被告想去抽煙所以中途離開，X不久後發訊息說：「fuck you 走位」被告覺得X想他回去，便返回派對。

X關房門猜她或許有興趣

及至早上7時，眾人仍想喝酒，X便提議到她的房內。被告、X及另外三名宿友到了X房內，X開始收拾行李，後來兩名宿友離開，餘下一名宿友在房內睡著了。被告當時覺得如果X想收拾行李，毋須關上房門，加上房內只剩他和X清醒，故他便想：「佢會唔會係有興趣？」

認為主動幫忙是窩心暖男行為

被告隨後問X是否需幫忙收拾，並幫她摺衣服。X嘗試從高處層架取出文件，被告便上前幫忙，並說：「覺得自己咁樣做係比較窩心、比較暖男嘅行為，我希望可以impress到佢。」

曾用下體重複震X但無摩擦

被告形容當時和X距離十分近，亦有肢體接觸，但X沒有抗拒，他便覺得X接受這種近距離接觸：「所以用咗下體震咗佢一下。」他指X沒有不情願的表現，故他重複動作，並無X所述的摩擦。

X說咪搞認為只因時間不合

被告指X只說：「咪搞啦。」語氣並非憤怒，他覺得X接受這種接觸，便想：「會唔會唔係唔恰當嘅動作，只係唔啱timing（時間不合適）？」後來X坐在床上收拾，被告跟著坐下，並把手放在X身後約一個手掌位置，但沒有摟她的腰。

折返想看會否有機會發展

X再說：「唔好搞。」又叫被告去扔垃圾。被告依從，之後與另一宿友回房。不久後，被告發現水杯漏在X房，該天又是X住宿舍的最後一天，遂折返X房，被告說：「睇下仲有冇機會同佢發展關係。」他折返後見X仍在收拾，再問她要否幫忙，X表示不用並叫他休息，又稱約了男友。被告指X無講去那裡休息或離開，他遂問：「係咪真係咁忙？」X回應很忙。

指X與男友對話無提被冒犯

被告便對X說：「如果我好大抽呢？」他承認，這番話是在指其性器官。X感憤怒並問：「你當我係咩？你知我有男朋友㗎可。」她隨後致電男友，對話間無提及被冒犯。X收線後，被告再問：「可唔可以幫我解決咗先？」X顯得激動，著他立刻離開。他見狀便問：「做咩咁嬲？」便拿水杯離開。

有傳言指X與宿友發展關係

被告強調從沒向X展示下體，又指當時有六至七成醉。過往有傳言指X與宿友發展關係，認為X對「casual relationship」較開放，對身體接觸的容納程度較高。

案件編號：ESCC2419/2023