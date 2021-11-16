孌童積犯扮有錢人誘15歲少年　口交肛交兼陪睡後給30元　認罪候判

曾結婚並育有一子的男電工，剛服畢性侵男童罪行的刑期後，出獄1年多後主動向一名15歲少年搭訕，並自稱有錢人可照顧少年，惟他把少年帶到其公屋的家後，卻要少年當他的「妻子」，要少年為他口交及肛交，並要少年裸體陪睡，翌日送少年到巴士站時給對方30元，又把他拍下少年的照片及影片傳給另一人。電工今(16日)在高等法院承認非禮及非法肛交等5罪，法官把案押後至12月9日判刑，以候被告及少年的精神科報告。



被告李國偉，48歲。他承認與16歲以下男子作出同性肛交、向16 歲以下兒童作猥褻行為、非禮、製作和發佈兒童色情物品5罪。

曾因性侵多名男童被判監12年

被告曾結婚並育有一子，已與妻子離異。他過去亦有性侵男童的案底。資料顯示，被告曾在五年間，侵犯6名介乎11至13歲的少年，包括與部份男童肛交。他亦曾用手機，在犯案時拍照和攝錄過程。他於2011年承認與16歲以下男子肛交、非禮等12罪，被判監12年，並被診斷有孌童僻。他於2018年7月出獄。

少年往自助洗衣店遇上被告

案情指， 2019年9月9日凌晨時分，事主X（案發時15歲）獨自前往自助洗衣店，途中遇上被告上前兜搭。被告自稱富有，可成為X的父親及提供生活費。X因此跟被告到其於柴灣興華邨的住所。惟被告到單位後，卻要X做他的「妻子」，並稱想和X性交。

未用安全套下與少年肛交

被告其後脫去X的衣服，並帶他到浴室一同洗澡。期間，被告摸X的陽具，又捉X的手摸被告的陽具。洗澡後，被告吻X及舐他的臉和耳。X在被告要求下，不情願地替被告口交。被告又把潤滑劑塗在手上，再把手指放入X的肛門，最後在未有使用安全套下和X肛交。

要少年裸體同睡再撫摸

完事後，被告再帶X洗澡，之後要X赤裸地和他一同睡覺。期間，被告用陽具觸碰X的身體，並撫摸X的身體和陽具。X三度試圖起身，但遭被告拉低。

至同日(9日)早上，X答應日後會再到被告的家後，被告讓X離開，並送他到巴士站，又給X30元。X乘車時致電母親透露事件，最後報警。

曾把少年影片及照片傳給另一人

警方於同月10日拘捕被告，並在其手機內發現17張照片和9段影片，拍得X的陽具和肛門，以及被告侵犯X的情況等。此外，警方亦發現被告曾把兩張相片和三段影片透過WhatsApp傳給另一人。

被告在錄影會面中承認曾和X肛交，X亦有為他口交，並指X未有反抗。此外，X指被告的咀很臭，因此拒絕吻被告。

案件編號：HCCC49/2021