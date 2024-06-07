港珠澳大橋造假　嘉科董事知情不報　官斥影響建築界聲譽囚2年半

港珠澳大橋混凝土磚測試被揭造假，兩名嘉科工程顧問董事涉嫌知情不報，令土拓署接納嘉科的評核報告，並向嘉科付款逾197萬元。二人因而被廉政公署控欺詐罪，他們否認指控，一人早前被裁定罪成，一人罪脫。罪成董事今（7日）在西九龍法院判刑，法官嚴舜儀批評梁明知嘉科的報告造假仍向署方隱瞞，打擊公眾對於港珠澳大橋品質的信心，造成公眾恐慌，影響整個大中華地區工程建築界的聲譽，考慮到梁過往致力培訓下一代工程師，對業界有所貢獻，判他入獄2年半。



被告梁永強（64歲，嘉科時任營運董事），被控於2016年7月28日至2017年5月10日期間，故意隱瞞嘉科職員曾使用已測試或高強度的混凝土磚或金屬校準柱，以代替混凝土原始樣本磚作為測試，意圖誘使土木署向嘉科發放逾197萬港元款項。同案另一被告Leslie Harry Swann（70歲，嘉科時任部門董事），早前被裁定罪脫。

被告梁永強在西九龍法院被判囚2年半。(資料圖片)

官斥梁明知造假仍選擇隱瞞

嚴官判刑時指，雖然梁並非決定隱瞞造假的人，亦沒有偽造文件，但他沒向土托署披露準確完整的紀錄，明知嘉科提交的報告造假，亦知道嘉科品質監控系統有問題。嚴官接納梁沒因案件從中得益，隱瞞造假的決定亦是由嘉科管理層作出，否則他的罪責必然更高，惟梁作為嘉科董事，又在行內經驗豐富，明知報告造假，仍然選擇隱瞞。

梁的行為打擊公眾對港珠澳大橋品質的信心

嚴官續指就算梁未有導致政府蒙受直接金錢損失，但令政府後續的補救工作推遲進行。嚴官指出工程建築界的誠信至為重要，並批評梁的行為打擊公眾對於港珠澳大橋品質的信心，造成公眾恐慌，影響整個大中華地區工程建築界的聲譽。

指梁的女兒是時候接手照顧祖母

針對辯方質疑案件涉及延誤檢控，嚴官接納控方所言，案件因其性質複雜、涉及海外證人等因素，導致檢控需時，但非構成不合理延誤。即使辯方稱梁須供養年屆90歲的母親和兩名仍然在學的女兒，但嚴官指一般人退休年齡為65歲，梁至今已經67歲，兩名女兒也是時候接手照顧祖母。考慮到梁在行內的貢獻、健康因素等因素，嚴官酌情減刑半年，判囚30個月。

求情指梁一直致力培育下一代工程師

辯方資深大律師陳政龍求情指，梁過往一直致力培育下一代工程師，自2003年便在香港工程師學會任教。梁從沒向上司隱瞞造假，但嘉科索取法律意見後，決定不向土拓署披露事件，故梁按照上司決定未作披露。梁的行為未有影響港珠澳大橋的安全性，亦沒令政府蒙受直接經濟損失。

辯方質疑案件有延誤

陳又指廉署延誤檢控，梁早於2017年首次被捕，但至2021年10月才被起訴，由被捕至今已隔7年。同一事件中，嘉科19名實驗室職員涉以金屬柱等代替混凝土進行測試，但他們早於2019年被定罪，不知道為何梁的案件需時許久。

陳提到梁自被捕後患嚴重抑鬱症，且健康情況每況愈下，先後接受前列腺癌及髖關節手術；又指梁是家中經濟之柱，但因本案失去工作，須離開已工作逾40載的嘉科，惟兩名女兒仍然在學，希望法庭從輕發落，考慮判處緩刑。

案件編號：DCCC1065/2021