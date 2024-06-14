港大風波｜校長張翔、校委會主席王沛詩風波後首次同場　未答提問

港大風波爆發後，兩大「主角」校長張翔及校委會主席王沛詩今日（14日）一同出席港大2024長期服務獎頒獎禮。張翔在進入頒獎禮現場時，雖未有回應記者提問，但有微笑向記者揮手。



據知，張翔在頒獎禮結束後從側門離開，而王沛詩沒有從正門進入及離開會場。而典禮一如既往有進行大合照環節，張翔有與校委會主席王沛詩站在一起大合照，為風波後首次同場。



港大今日在陸佑堂可舉行2024長期服務獎頒獎禮，歷年校長及校委會主席均會出席，今年亦不例外，校方未有安排傳媒入內採訪，只可在陸佑堂外等候。

張翔由正門進入，他並未回應記者提問，但有對記者微笑揮笑示意。活動結束後未見張翔從正門離開，據知他從側門離開。據悉，王沛詩亦有出席活動，但未見她從正口進出，相信亦是從側門離開。活動與歷年一樣有大合照環節，張翔與王沛詩站在一起大合照，是次為風波後兩人首次同場。

李家超日前在行會議前見記者指出，經與張翔及王沛詩會面，提已經提醒兩人良好溝通及互相配合的重要性，又提醒政府資助有要求。他又表示，港大屬於所有港人、不屬於校長亦不屬於校委會主席，稱任何事情要以大學利益為首位。