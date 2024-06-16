羅冠聰母親公屋單位被收回　房署：因欠租違反租約、3月終止租約

前香港眾志主席羅冠聰的母親位於東涌逸東(一)邨公屋單位被收回。房屋署今日（16A日）表示，不點名指該單位曾出現欠租情況違反租約，因此今年3月發出遷出通知書終止有關單位的租約，並於6月完成相關程序後收回有關單位。



前香港眾志主席羅冠聰的母親位於東涌逸東(一)邨公屋單位被收回。（資料圖片）

據《成報》今日報道，羅冠聰潛逃外國前，與家人居住在東涌逸東邨一個單位，包括其母親林素蘭、大哥及嫂及二哥，其兄嫂甚後移居台灣，而與羅母親離婚羅父則在逸東邨另一單位居住。據房署發昨日不點名回覆該報稱，羅冠聰 現時沒有在任何公屋單位擁有戶籍。

有網民昨日在Facebook專頁「東涌友！」貼出逸東邨一個被收回單位相片，稱「行過見到羅冠聰間公屋比（俾）房署收返」。

房署在單位外走廊貼出告示，顯示該單位共有大中小三個房，署方在6月3日收回，當時屋內有大量物品，全被房署清走，總共列為55項，包括一個夾萬及一張爛梳化。告示指在發出日期後14日內如仍未有人申領，全部歸房委會所有，當局有權自行處理，包括將它們拍賣、捐贈給慈善或福利機構、或丟棄。

前香港眾志主席羅冠聰的母親位於東涌逸東(一)邨公屋單位被收回。（資料圖片）

房屋署表示，今日有媒體報道逸東邨一個公屋單位被收回，更有網民和媒體公開該單位的地址及住戶資料。署方表示，根據紀錄，該單位曾出現欠租情況違反租約，因此今年3月發出遷出通知書終止有關單位的租約，並於6月完成相關程序後收回有關單位。

房署又指，在一般情況下，在收回空置的公屋單位、完成翻新工程後，編配予其他有需要的家庭。

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