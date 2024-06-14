西方評制裁羅冠聰等　政府：外部勢力企圖詆譭香港　只會理屈詞窮

政府周三（12日）刊憲，將羅冠聰、蒙兆達、劉祖廸、鄭文傑、霍嘉誌和蔡明達列為「指明危害國家安全罪行的潛逃者」，並撤銷他們的特區護照、禁止向他們提供資金等。



西方國家有人評論上述事件，特區政府認為是抹黑言論，今日（14日）表示強烈不滿及反對。



特區政府發言人說，香港維護國家安全的法律框架，與相關國際人權標準一致，相關法例只針對極少部份的危害國家安全的組織和個人。

發言人稱，危害國家安全分份往往為了逃避刑責而潛逃海外，並繼續透過各種方式危害國家安全，例如勾結境外勢力向中央及特區政府施壓，或在境外成立危害國家安全組織等。發言人說，政府採取的措施，目的是應對打擊、阻嚇、防止潛逃行為，以及促使有關潛逃者回港接受執法和司法程序。

斥西方混淆視聽 虛偽「雙標」

發言人斥「美西方的別有用心人士就此舉刻意抹黑及散播不負責言論，試圖混淆視聽，特區政府表示強烈不滿。」又指「任何外部勢力及別有用心人士，在特區政府提出相關措施後，詆譭盡責、忠誠和依法維護國家安全的香港特區，實乃典型的虛偽『雙標』。」

發言人強調：「香港居民的人權和自由受《憲法》和《基本法》的堅實保障。任何外國或外部勢力企圖詆譭香港情況，只會理屈詞窮，絕不會得逞。特區政府定當繼續堅定履職，維護國家安全。」