MIRROR｜阿Mo將嘗試擴大腦電波控制活動　父冀下周展開復康操練

在MIRROR紅館演唱會意外中重傷的舞蹈員李啟言（阿Mo），其父親李盛林周六（15日）發表第99封代禱信，指阿Mo的的身體反應已超越了醫學大數據，相信到代禱信100便到達治療的終點站下機，接著會開始另一程，即走上復康的「全馬拉松」操練。



▼2022年MIRROR紅館演唱會受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）IG照片▼



+ 19

從「過山車」到「長途機」再到「馬拉松」操練

李盛林在最新的代禱信指出，阿Mo早前曾嘗試透過腦電波儀器控制機械手，以測試其腦部運作。下兩周將會嘗試擴大腦電波，直接連繫接駁到自身的上肢和下肢神經線，配合脊髓刺激，盼能直接主導控制活動。

李盛林在第82封代禱信中提到，相信到代禱信100便會到達治療的終點站下機了，接著開始的另一程，便是要走上復康的「全馬拉松」操練了。阿Mo的情況從「過山車」轉到「長途機」。他呼籲大家繼續為阿Mo的神經線能有正面反應禱告，期盼阿Mo乘坐的「長途機」平安著陸，很快可以轉到另一賽道。

▼2022年7月28日 MIRROR演唱會巨型屏幕跌下▼



99周治療 身體反應超越醫學大數據

信中指出， 在這99個星期間，阿Mo的身體反應超越了醫學大數據，其頸椎骨第4節爆裂，本來該處神經控制橫隔膜，但阿Mo到現在仍能靠著橫隔膜來呼吸。原本預期這麼嚴重的頸折，應需要一年半載才能離開ICU，但阿Mo在10星期左右已摘除頸箍及所布插喉，並能離開ICU。

此外，阿Mo在一年左右摘除尿袋。而按常理「高位折癱」，傷處以下脊椎神經會在三至四個月後自然萎縮，同時帶動身體其他活躍肌萎縮，但經過99個星期，阿Mo沒有出現這些現像，在近兩、三個月，其手部和腳部肌肉更是結實和質量增加。

代禱信全文：

從過山車變長途機 ，

祝福阿MO飛行順利啊！

李盛林牧師 // 啟言 (阿Mo）代禱信 99 (20240616)

「只因不法的事增多，許多人的愛心才漸漸冷淡了。惟有忍耐到底的必然得救。」(馬太福音24:12-13)

1) 【經文解說】

聖經形容這是一個末世的時代，萬事𣊬間驟變，不法的事增多。民要攻打民，國要攻打國；多處有饑荒地震。原有的世界核心價值和普世價值已漸漸失落，個人主義抬頭，彼此恨惡。「曾經真心相待的人將要彼此背叛。這表明因為忠誠不再，婚姻、家庭和國家都將四分五裂。」。惟有堅持這世界在創造主的手仍有盼望，活好自己的今天才能有光明的明天。

2) 【我們的經歷】

回顧過去的99週，我們得到不少人的鼓勵。經歷中給我想起了聖經中一個人物「約伯」，他面對突如奇來莫名的苦難。但從約伯的經歷中，看見我們所相信的上主，在四分五裂的世代中，祂仍然在其中掌權。面對醫學大數據，神的恩惠仍然是有能力超越它的。不少（無論有沒有信仰）的人都從阿Mo的經歷中，得到鼓勵，重拾勇氣，面對人生的低谷。

(一) 啟言(Mo)

1) 【運用自身的腦電波，配合脊髓刺激】

在過去的復康治療，阿Mo曾嘗試用過腦電波的儀器控制機械手，以測試他的腦部運作。下兩週將會嘗試擴大他的腦電波，直接連繫接駁到自身的上肢和下肢神經線，配合脊髓刺激，盼阿Mo可以藉此直接主導控制自己的活動。

2) 【超愈醫學大數據的經歷】：

「我若不信在活人之地，得見耶和華神的恩惠，我就早以喪膽了」(詩27:13-14)

在這99個星期，阿Mo身體的反應，在神的恩典下，的確超越了醫學的大數據：

a) 「頸椎骨第4節爆裂」，到現在仍可以靠著橫隔膜來呼吸 (頸椎第四節的神經是控制橫隔膜，沒有停止還繼續運作著)。

b) 預算這麼嚴重的頸折，應需要一年半載才能離開ICU，但 「10星期左右摘除頸箍及口部一切插喉；更是離開ICU」，

c) 這麼嚴重的受創，在「15星期左右離開急症醫院」，轉到療養醫院。

d) 長期插著尿喉是很困難才能擺脫對它的倚賴，但阿Mo在「一年左右尿袋摘除」

e) 「脊椎神經、關節、肌肉、及身體各部神經」

i. 按常理若是頸椎骨折 (醫學稱為「高位折癱」)，其以下的脊椎神經在三至四個月之後就會自然萎縮，同時也帶動身體的其他活躍肌萎縮，但99個星期了，從阿Mo身上並沒有見到這些現像。

ii. 四肢癱瘓的阿Mo，竟然在近這兩三個月 手部和腳部的肌肉更是結實和質量增加。

3) 【從「過山車」到「長途機」再到「馬拉松」操練】

在代禱信82曾提及從「過山車」轉到了「長途機」，相信到代禱信100 便會到達治療的終點站下機了，接著開始的另一程，便是要走上復康的「全馬拉松」操練了。

4) 【禱告】

醫術、儀器對人的復康雖然重要，其實人的反應才是治療的關鍵，請繼續為阿Mo 的神經線對這些醫術和儀器能有正面的反應禱告，也盼所乘坐的「長途機」平安著陸，很快可以轉到另一賽道。

(二) Mo爸媽

1) 【99週患難中學習和增長知識】

a) 在這期間，的確對脊椎受創的處境、不同的治療和先進的儀器認識了不少，也增長了相關的知識。猛然體會到醫療創新技術一日萬里 ，願這些創新能持續幫助傷患者改善生活。

b) 在這漫長的患難中，學習了體會在傷患和危疾中的痛苦與無奈，更是需要有心人的同行和鼓勵。照顧者所面對的困難和無助，他們更是需要有暫離壓力環境的空間。在這期間，曾有幾次探望同一醫院的傷病者，鼓勵他們不要放棄，要堅持忍耐地走下去，活在當下。

隨著阿Mo 治療過程的變化，我們深刻體會到上帝無條件的愛與拯救大能，更感謝神, 「唯有活在當下，堅持忍耐，便可見到曙光」。