趙家賢被咬甩耳　被告陳真指囚14年半太重　上訴庭裁得直改囚14年

前東區區議員趙家賢於2019年11月在太古欲平息市民紛爭時，被男子陳真咬甩左耳。陳並襲擊1男2女，男事主更是被陳持刀劏肚，一度命危。陳真經審訊後被裁定傷人及襲擊等4罪成，遭判囚14年半。他早前就判刑提上訴，指本案不涉復仇或有預謀犯案，認為判囚10年已足夠。上訴庭早前聽取陳詞後，今（8日）頒判辭，裁定陳真上訴得直，下調刑期半年至總刑期為14年。



上訴人陳真（52歲），早前被陪審團裁定3項有意圖傷人和1項普通襲擊罪成，指他於2019年11月3日，在太古城中心外非法及惡意傷害溫浩倫、梁碧琪和趙家賢；以及襲擊梁瑩瑩。溫浩倫和梁碧琪為夫婦，梁瑩瑩則為梁碧琪的堂姐。

案件編號：CACC60/2022

案發經過及主要證人供詞。(詳看下圖)