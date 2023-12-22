無業男咬甩趙家賢耳後遭「私了」　中途認罪男突想改不認罪押後訊

無業男陳真於2019年在太古城中心外，與他人爆發激烈衝突後持刀傷人、並將前區議員趙家賢的耳朵咬甩，陳真之後疑遭「私了」。涉案4男早前先後承認暴動等多罪，案件今（22日）在區域法院求情。其中一名在開審期間突改認罪的20歲學生，今又表示欲推翻答辯，指對早前承認的案情有部份不同意，並擬改聘私人律師代表他，其案件押後至1月8日再訊；至於其餘認罪被告的案件則押後至明年5月22日判刑。



徐被裁定表證成立後才改認罪

被告徐俊傑（20歲，學生）初時否認一項暴動罪，案件於12月6日開審。但至同月11日，控方案情完結、案件被裁決表證成立後，他卻突表示決定改為認罪。其案件因而押後至今日求情，惟今早他又突然指因無法同意部份案情，故欲推翻答辯。

被告徐俊傑。(劉安琪攝)

法援代表透露徐今早才突改不認罪

法援署代表庭上透露，他們於本周一（19日）曾與徐會面，之後本周三（20日）再通話，徐期間一直維持認罪答辯。直到案件今早開庭前數分鐘，徐才突改為不認罪。由於情況緊急，法援署需要時間考慮能否繼續代表徐。最後，由於徐表示欲聘請私人律師，法官將其案件押後理1月8日再訊，並拒絕其保釋申請。

3名被告開審前已認罪

3名開審前已認罪被告為：張潤鋒（25歲，咖啡師）、容志強（32歲，侍應）、鄭朗穎（25歲，文員），承認於2019年11月3日，在太古城中心2期北座西門外，與其他人參與暴動；及同日同地非法及惡意傷害陳真，意圖對其身體造成嚴重傷害；容志強另承認一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，指他同日管有一支伸縮棍。

2019年11月3日，事主陳真在大古城商場襲擊趙家賢等人後，疑遭多人圍毆「私了」。(詳看下圖)

求情稱無預謀及非為政見而犯案

至於另外維持認罪的3名被告，辯方求情指，涉案暴動歷時短，由襲擊陳真一事引起，襲擊目標非警員，3名被告更是沒有預謀犯案。雖然本案涉及「私了」，但與上訴庭經常提及的並不相同。案中受害人陳真本身有作出襲擊行為，並曾用刀襲擊一名男子致其嚴重裂傷，再用刀刺傷一名女子約5下，最後又咬甩了時任區議員趙家賢的耳仔，眾被告才會一時衝動犯案，並非基於政見不同襲擊。

同案兩名不認罪被告高縫（61歲，律師樓文員）、鍾志宏（36歲，無業），否認暴動和有意圖而傷人罪，將於明年2月8日作結案陳詞。

案件編號：DCCC 329/ 2023