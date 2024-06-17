大成小學停辦｜校長指校監欲與一機構簽約轉私校　稱涉教局前高官

孔教學院於6月15日宣布，辦學61年、位於黃大仙的孔教學院大成小學將在2026/27學年起停辦。法團校董會6名成員今日（17日）作出聯署回應，而校長潘淑嫻等4名校董傍晚更舉行記者會，指辦學團體決定未經校董會討論，又指不解對方為何在無外在壓力下決定停辦，促教育局介入，與辦學團體及校董會商討相關決定。



潘淑嫻及校董劉嘉華在會上也提到，在轉建私校的籌委會中，校監湯偉倫曾提出與某機構簽約，並提供合約初稿，但兩人看過後發現當中有很多「不安全的地方」，包括學生要買大量債券、學費計算問題等，該機構更涉及兩名教育局前高官，且似乎是套用英國某學校的名義承包辦學，當中涉及很多問題，令兩人有質疑，因而即時約見湯偉倫父親、孔教學院院長湯恩佳。兩人均指，湯恩佳當時表示惱怒，且表明不會跟該團體合作。



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孔教學院大成小學法團校董會今日傍晚舉行記者會，並作聯署回應，指辦學團體決定未經校董會討論，又指不解對方為何在無外在壓力下決定停辦，促教育局介入，與辦學團體、及校董會商討相關決定。

大成小學校長潘淑嫻指，因應籌建私校，辦學團體約於2023年4月成立籌委會，合共有四名成員，包括校監湯徫掄及其妹妹、以及她及校董劉嘉華。

潘淑嫻憶述，去年12月曾校監湯徫掄曾致電她要求召開法團校董會，稱因想與某機構簽約，她因而要求看文件。她及後跟劉嘉華都看過合約的初稿，當時便發現問題，包括學生要買大量學債、學費計算問題等，令兩人有質疑。

她都提到，該團體涉及兩個前教育局高官，因此懷疑教育局因而與今次事件中，縱然學校不斷求助，局方始終「無太幫」學校。

她因而即時約見孔教學院院長湯恩佳，對方當時表示惱怒，且表明不會跟該團體合作，她跟劉嘉華當晚也有收到湯恩佳的電話，著他們專心做好學校，因而一度感到「安心」。

劉嘉華其後補充指，轉私校原意是辦學團體自行營運，當時院長成立四人小組（私校籌委會），是商討孔教如何自行轉型，惟後來在一個晚上的飯局中，有人取出初稿，稱有一涉教育局高官的機構有意承辦，但用的方式是套用英國某學校的名義承包辦學，當中涉及很多問題，他當晚給予很多意見。他也提到，湯恩佳當晚分別致電他及潘淑嫻，表示憤怒及不會再考慮這個合作。