大成小學停辦｜教育局指學校管理失效　將據教育條例委任校董入校

孔教學院於6月15日宣布，辦學61年、位於黃大仙的孔教學院大成小學將在2026/27學年起停辦。其法團校董會今日（17日）舉行記者會，指辦學團體決定未經校董會討論，並作聯署提出10點反駁辦學團體。



教育局晚上回應指，就大成小學停辦一事，曾多番與辦學團體及校長會面和溝通，惟雙方在討論過程中出現爭抝，亦未能就過渡方案達成共識，學校管理失效，局方將據《教育條例》委任校董加入學校的法團校董會，以協助法團校董會履行其職責，確保該校以適當方式促進學生的教育，以及管理令人滿意。



▼6月17日 孔教學院大成小學法團校董會▼



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教育局：已見辦學團體及校長出現爭抝 未能就過渡方案達成共識

教育局指，就孔教學院大成小學計劃於2025/26學年完結後停止營辦一事，局方曾多番與辦學團體及校長會面和溝通，強調各方須以學生的福祉為依歸，並清楚解釋要注意的事宜，包括必須事先與各持份者做好溝通和仔細計劃過渡安排。

局方稱，雙方在討論過程中出現爭抝，亦未能就過渡方案達成共識，學校管理失效，局方將根據《教育條例》(第279章)第41條，委任校董加入學校的法團校董會，以協助法團校董會履行其職責，確保該校以適當方式促進學生的教育，以及管理令人滿意。

孔教學院於6月15日宣布，辦學61年、位於黃大仙的孔教學院大成小學將在2026/27學年起停辦。（廖雁雄攝）

教育局又指，曾有個別家長曾就辦學團體決定停辦學校的事宜向教育局查詢，局方會按機制和程序處理學校停辦事宜。