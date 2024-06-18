大成小學停辦｜校政專家批辦學團體處理倉促　未考慮學生員工生計

辦學61年的孔教學院大成小學將在2026/27學年起停辦。教育局早前回應指，學校管理失效，將委任校董加入學校的法團校董會，以協助法團校董會履行其職責。有「校政專家」之稱、資深退休校長雷其昌今早(18日)在電台節目表示，委任校董是作為調停角色，又批評辦學團體處理倉促，「唔能夠突然間有十幾二十個老師同埋工友，一時間令到佢哋冇嘢做，咁佢哋點搞呢？呢個變咗係個社會問題。」



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委任校董作為調停角色

有「校政專家」之稱、資深退休校長雷其昌今早在商台節目表示，學校管理失效是指未有根據程序完成辦學團體指示，故委任校董加入學校校董會，作為調停角色，除了解事件經過，亦會向各持分者解釋如何處理，「令大家平心靜氣咁樣坐低，慢慢理順個問題。」他續指，如學校未有跟足資助規例及既定程序，委任校董會向局方匯報，要求校董會跟從。

資深退休校長雷其昌表示，辦學團體處理倉促，未有執行足夠職責程序，又表示即使要結束辦學也應先理順許多問題。（資料圖片／王珮殷攝）

批辦學團體處理倉促 恐演變為社會問題

雷其昌指出，辦學團體處理倉促，未有執行足夠職責程序，又表示即使要結束辦學也應先理順許多問題。他指出應考慮各持分者利益，第一是學生，第二是員工的生計，「唔能夠突然間有十幾二十個老師同埋工友，一時間令到佢哋冇嘢做，咁佢哋點搞呢？呢個變咗係個社會問題。」他又指，就停辦一事，其他持分者不知情或出現混亂的問題，認為辦學團體需為此負責。

大成小學校長潘淑嫻今早(18日)向傳媒表示，歡迎局方介入及釐清何謂「管理失效」，但認為現在問題在於孔教學院未能就計劃與各持份者、校董、教職員、校友、家長做廣泛諮詢，而孔教學院又拒絕遵照學校管治架構，召開法團校董會，公開透明討論事件，故認為與學校恆常管理沒有關係。