消委會｜7個私人露營場地僅3個有第三者責任保險　黃鳳嫺：不理想

消委會最新一期《選擇》月刊，指本港22個私人露營場地資料、顯示約4成場地懷疑違例發展「度假營」，部分「豪華露營」服務場地無購買第三者保險。消委會總幹事黃鳳嫺指情況並不理想，又說私營露營場地在疫情期間持續增加，如果要發展深度旅遊，能夠規範化更好。



消委會新一期《選擇》月刊，當中搜集本港22個私人露營場地資料，發現約4成場地懷疑違例發展「度假營」。（資料圖片/呂穎姍攝）

7個「豪華露營」僅3個有買第三者責任保險 黃：不理想

消委會就22個私人露營場地，發現僅有一成持有賓館（度假營）牌照或會社合格證明書，規劃署表示，約四成場地懷疑違例發展「度假營」或需要繼續跟進。而消委會進一步研究7個提供「豪華露營」服務的場地，僅3個場地明確表示有購買第三者責任保險。

黃鳳嫺表示，疫情期間私營露營場地持續增加，當局如要發展深度旅遊，應該要留意相關情況，有規範化更好。她又指，7個場地只有3個場地明確表示有購買第三者責任保險，其中只有兩個營地有職員24小時駐守，情況並不理想，消費者應該留意。

她指，場地如果不必申請牌照，應該清晰告知消費者，主動提供資訊給消費者是需要；如有相關營地沒有牌照，應盡快申請。她又說，在高峰期時有關方面曾處理27宗申請，認為發牌效率上並無問題，或因有部份打算做短期生意，而掉以輕心，甚至不知要申請牌照。

寵物酒店收費標準不一 消費者要留意三點

至於寵物酒店收費方面，消委會調查發現不同寵物入住時收費標準不一，建議消費者應留意寵物酒店是否持牌，看清條款是否適合寵物居住，慎防寵物不安，主人可以放置有主人氣味的物品令寵物更為安心。