消委會｜10款熨斗掛熨機獲推薦　另一款壓力蒸氣熨蒸氣量僅1星

消委會今日（17日）發表新一期《選擇》月刊，其中一項涵蓋24款熨斗，按其蒸氣量、去除衣物皺摺、耐用程度以及使用方便度分析表現；當中有共10款獲消委會推薦，包括壓力式蒸氣熨斗、傳統蒸氣熨斗；手提式蒸氣掛熨機以及直立式蒸氣掛熨機，均取得3星評分或以上；品牌則集中於「特福Tefal」、「飛利浦Pillips」與「百靈牌Braun」。



至於一款來自品牌「Thomson」的壓力式蒸氣熨斗則表現最差，整體評分僅2星，其中蒸氣量測試更只有1星評分。



消委會今日(17日)發表新一期《選擇》月刊，涵蓋24款熨斗表現、其中10款產品獲推薦（盧翊銘攝）

蒸氣量測試壓力蒸氣熨斗佔優 5款產品錄滿分

消委會指，今次測試由國際消費者研究及試驗組織（ICRT）統籌，全數樣本都在歐洲買入，價格則涵蓋200元至近萬元不等。

在首項蒸氣量測試，壓力式蒸氣熨斗以「百靈牌」CareStyle 7 Pro蒸氣熨斗（售價$4,998）、「飛利浦」PerfectCare壓力式蒸氣熨斗6064/86（售價$2,498）以及PerfectCare Compact 蒸氣熨斗GC7846/86（售價$1,498）以及「特福」GV9820 Pro Express Vision（售價$4,488）最佳，均錄得5星評分，每分鐘蒸氣輸出量都破百克。

至於「Thomson」的TM-GSS825蒸氣熨斗（售價$988）則最差，每分鐘蒸氣輸出量只錄得32克，更與上述5星評分的產品最高相差近4倍；因而只有1星評分。

其他類型的熨斗，包括兩款直立式蒸氣掛熨機則同錄得逾50克，獲得5星評分；手提式蒸氣掛熨機則普遍表現不佳，6款中有4款僅獲2星評分，蒸氣輸出量不超過20克，唯一一款達4星評分的「特福」DT8230（售價$998），蒸氣輸出量則有32克。

而傳統蒸氣熨斗，則以「特福」Turbo Pro Anti-Calc（售價$1,098）、「飛利浦」DST7020/20（售價$748）、「Goodmans」PowerGlide 3100W（售價$338）最佳，均獲4星半評分。

24款產品包括壓力式蒸氣熨斗、傳統蒸氣熨斗；手提式蒸氣掛熨機以及直立式蒸氣掛熨機4類產品。（《選擇》月刊）

壓力蒸氣熨去除衣物皺摺最佳 6款手提蒸氣掛熨表現參差

另一項研究指標——去除衣物皺摺，調查以人造纖維混棉紡、純棉及牛仔布作測試，發現壓力式蒸氣熨斗表現最佳，7款樣本中有4款獲3.5分評分，包括2項「百靈牌」、以及上述「飛利浦」與「特福」的款式。

手提式蒸氣掛熨機則繼續表現不佳，6款產品有2款僅得2星，分別為「Laurastar」IGGI INTENSE RED（售價$2,280）及「特福」DT2020 PURE POP（售價$598）；其餘則只有2星半至3星不等。

Goodmans、Steamery耐用最差 使用不足100小時即影響操作

耐用程度方面，24款產品接受防刮、防水垢測試，綜合結果發現，「Goodmans」PowerGlide 3100W（售價$338）、「Steamery」Cirrus No.2 Steamer（售價$1,190）最差，只有1星評分；在防刮測試中，亦只有這兩款表現最差。

其中防水垢測試，以最高溫度及蒸氣輸出操作252小時（以每周1小時計算，相當於使用5年），會否因積水影響操作，或令生產蒸氣量低於每分鐘5克為標準；若清洗後仍低於下限，則終止測試。

測試最後發現，有5款耐用時數低於252小時，當中「Goodmans」PowerGlide 3100W與「Steamery」Cirrus No.2 Steamer更不足100小時；「Frigidaire」的FD1122（售價$318）則在使用252小時後損壞。

至於使用方便程度，24款產品整體表現不俗，有14款可在1分鐘內產生水蒸氣，只有「Laurastar」兩款產品需時3分鐘；亦有5款產品因水位顯示不清，故只得1.5星評分或以下。

消委會總結選擇指南，推銷共10款壓力式蒸氣熨斗、傳統蒸氣熨斗；手提式蒸氣掛熨機以及直立式蒸氣掛熨機。當中包括：



壓力式蒸氣熨斗：

「百靈牌」CareStyle 7 Pro蒸氣熨斗（售價$4,998）

「飛利浦」PerfectCare壓力式蒸氣熨斗6064/86（售價$2,498）

「特福」GV9820 Pro Express Vision（售價$4,488）

傳統蒸氣熨斗：

「特福」FV5696 Turbo Pro Anti-Calc（售價$1,098）

「飛利浦」DST7020/20（售價$748）

「百靈牌」SI1050BL TexStyle（售價$278）

手提式蒸氣掛熨機：

「特福」DT8230 Access Steam Force（售價$998）

「飛利浦」STH3000/26（售價$398）

直立式蒸氣掛熨機：

「特福」YT3040 Care For You（售價$8,898）

「特福」QT2020 Ixeo Power（售價$3,998）