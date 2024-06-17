消委會｜22個私人露營場地僅一成持牌　部份不包第3者責任保險

近年香港流行豪華露營（glamping）的休閒活動，在新界或離島的地區有不少私人露營場地，配備多項設施，供市民輕鬆享受露營的樂趣。消委會今日（17日）發表新一期《選擇》月刊，搜集了本港22個私人露營場地資料，發現僅有一成持有賓館（度假營）牌照或會社合格證明書，另外約4成場地懷疑違例發展「度假營」。



消委會搜集本港22個私人露營場地資料，發現僅有一成持有賓館（度假營）牌照或會社合格證明書。（盧翊銘攝）

消委會搜集了22個聲稱提供露營服務的場地，並向相關政府部門了解土地用途及牌照事宜。研究發現，22個私人露營場地中，僅有一成持有賓館（度假營）牌照或會社合格證明書，規劃署表示，約四成場地懷疑違例發展「度假營」或需要繼續跟進。

根據城市規劃委員會（城規會）的定義，「度假營（Holiday Camp）」是指建有房舍、小屋、遮蔽處或其他構築物，提供予郊遊或度假人士短暫居住作為消閒活動的地方，當中「遮蔽處」包括帳幕、露營車等。

根據法例，經營或管理無牌酒店或賓館、以及有關單位的擁有人，均屬刑事罪行，一經定罪最高可被罰款50萬元及監禁3年。至於租住無牌酒店或賓館的人士，則毋須負上法律責任。

部分「豪華露營」服務場地無購買第三者保險

消委會進一步研究7個提供「豪華露營」服務的場地，發現只有3個場地明確表示有購買第三者責任保險，其中2個場地透露保額分別為1,000萬元及5,000萬元（後者持有賓館牌照），另1個則未有透露保障金額；1個場地要求消費者簽署免責聲明，列明無權追究責任。

西園Glamping：觀星圓拱屋（網頁圖片）

消委會指，若場地沒有購買第三保，消費者一旦在營地遇上緊急情況或意外，未必能第一時間獲得支援及保障。個別場地在特定時間有職員當值，但其餘時間只能致電或以即時通訊軟件尋求協助，入住者若遇上緊急情況，未必能第一時間獲得支援。消委會促請場地經營者審視土地法規等問題，主動加強對入場人士的保障，政府可考慮為場地發牌，加強對消費者的保障。

消委會亦提醒消費者，為自身利益及安全著想，事前應向場地或相關政府部門查詢，以選擇符合法規及提供較佳保障的場地。

消委會2023年接獲私營露營場地投訴3宗，今年首五月有1宗，去年同期則有3宗。2021和2022年分別有8和11宗。