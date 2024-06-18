正生書院停辦｜政府指陳兆焯林希聖仍可操作正生會　斥董事會包庇

政府今日（18日）表示，因應正生會新任董事會上周三（12日）的緊急聲明聲稱會「以負責任的態度」作出有關正生書院決策，保安局禁毒處馬上與正生會董事會會面，但政府指發現董事會言行與事實不符，有理由相信他們聲稱與在逃前董事林希聖和陳兆焯已撇清關係說法並不可信。



政府提出，正生會董事會聲稱正生書院因經濟困難而停運，然而董事會在改組後首次會議便立刻通過議案，拒絕追討早前被林希聖和陳兆焯轉移到外地、以正生書院名義所籌得的超過半億元款項。政府指，與董事會會面時正生會再次拒絕追討有關款項，政府認為此已清楚看到董事會無任何意欲幫助正生書院師生，且有包庇潛逃者之嫌。



政府斥正生董事會「未能克盡己職，並姑息養奸」，表示已對其完全失去信心。有關部門會為將離校的學生提供最適切的協助及安排，而有關正生會和正生書院的事宜，將交由執法機關依法調查和跟進。



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政府稱董事會首次會議即通過 拒追林、陳轉移到外地的逾半億款項

政府列出的3點「特別值得注意發現」提到，正生會董事會曾指書院因經濟困難而停運，但新董事會卻在首次會議後立刻通過議案，拒絕追討早前被林希聖和陳兆焯轉移到外地、以正生書院名義所籌得的超過半億元款項。而保安局禁毒處與新董事會開會時，正生會再次拒絕追討有關款項，「這已清楚可以看到董事會並無任何意欲幫助正生書院師生，並且有包庇潛逃者之嫌」。

政府又指，新董事會於上周三聲稱與林希聖和陳兆焯毫無關係，表示二人無權指導董事會決策。但實際上被通緝二人，仍然擔任正生會轄下「基督教正生書院有限公司」及／或「正生基金有限公司」的董事，更可操作正生會及轄下公司的銀行帳戶。

政府續指，正生會現任董事會出任近兩個月以來，從沒有提出具體方案解決正生書院面對的問題，亦未能表現出承擔和有能力管理正生書院；政府斥正生會董事會拒絕向在逃二人追討款項，又在改組後首次會議就急急通過上述議案，發表不盡不實聲明，企圖誤導公眾。故有理由相信與在逃前董事林希聖、陳兆焯撇清關係說法不可信。

政府：正生會董事會未克盡己職、姑息養奸

政府於聲明結尾表示，「正生會董事會未能克盡己職，並姑息養奸」，政府強烈譴責董事會的惡劣行為，對其亦完全失去信心」。又指有關部門會為即將離校的學生提供最適切的協助及安排；至於有關正生會和正生書院事宜，則交由執法機關依法調查和跟進。