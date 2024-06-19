開拓公營醫療持續發展之路

醫院管理局作為本港主要公共醫療服務提供者，一直秉持為香港市民提供高水平及可負擔醫療服務的使命。然而，與大部分已發展地區一樣，本港正面臨著人口老化帶來的重大挑戰，人口結構轉變及各種慢性疾病日趨普遍，為公營醫療系統帶來沉重的壓力。為公營醫療服務開拓一條可持續發展的道路，是醫管局的當前急務。

公營醫療系統的可持續性，與人才、科技、機構管治等因素密不可分。我們循環保、社會與機構管治等方向，不斷發展，以推陳出新的思維，回應社會訴求，推動整個機構與社會共同進步。



撰文：醫院管理局主席范鴻齡



公立醫院近年積極引入不同的智慧科技，例如加設一站式電子服務站讓病人自助處理登記及繳費等，令求診過程更加方便。(醫管局提供)

回想我於2019年12月上任醫管局主席之初，其中一項優先工作就是推動醫管局的可持續發展，我們隨即在醫管局大會下設立「醫管局持續發展專責小組」，全面檢視與公營醫療息息相關的持續發展議題，包括人力資源、硬件設施、智慧科技、病人體驗、機構管治及運作效率等，並就此制訂策略方向。小組成員過去幾年來積極建言，出謀獻策，至今已提出約30項重點建議，並正逐步落實為具體政策和措施。

我們的其中一項重點工作，是縮短病人的輪候時間。針對專科門診新症輪候時間長的情況，專責小組制訂了「截上游、中間分流、放下游」的策略，透過加強調配資源、轉介管理、跨專業團隊綜合診所及公私營協作計劃等不同措施，以紓緩專科門診的壓力。行政長官於2022年的《施政報告》提出，於2023至24年度將內科專科門診穩定新症的最長輪候時間縮減20%。透過持續加強各項措施，醫管局已在今年初成功達標。我們亦正努力達成去年《施政報告》提出的新目標，在今個年度內將耳鼻喉科及骨科專科門診穩定新症的輪候時間縮減10%。

醫管局近年持續完善流動應用程式HA Go的各項功能，包括預約門診診症、電子繳費、查閱化驗報告等，以提升病人體驗及增加運作效率。(醫管局提供)

強化本地團隊 招攬環球人才

人才是成就優質醫療服務的基石。醫管局現時有超過9萬名員工，一直透過多管齊下的人力資源策略，維繫及強化現有團隊，包括推動退休後延任及重聘計劃、提升員工福利和待遇、採用更具彈性的聘用方案、提供豐富的培訓和發展機會，以及完善晉升前景及專業階梯等。另一方面，我們於前年推出的「員工置業貸款計劃」，透過貸款及利息補貼協助合資格員工安居樂業，反應踴躍。

我們亦重視為員工提供持續的進修和培訓支援，以助他們應對日新月異的醫療環境。於2022至23年度，有逾70萬人次員工參與超過4300個培訓課程。隨著「醫管局學院」於去年成立，整合醫管局原有的五個機構培訓學院，將有助為員工提供更廣泛和更專業的培訓，為公營醫療服務培育新一代人才。

在挽留人手的同時，我們亦積極吸納世界各地的醫療人才。我們自去年起加強招攬非本地培訓醫生，有關醫生的數量已由前年的40多人大增三倍至現時約150人，預期今年底前將再增至250人。我們更在去年底成立「醫管局環球醫療人才招聘中心」，由專責團隊為有意應徵者提供一站式服務。中心會繼續統籌於世界各地羅致醫療人才，包括護士及專職醫療人員等。

醫管局主席范鴻齡(左三)指，醫管局將透過人才、硬件設施、智慧科技及機構管治等不同層面，推動公營醫療系統的可持續發展。(醫管局提供)

推動智慧醫療發展 提升病人體驗

持續發展專責小組提出的另一項重要策略，是大力推動智慧醫療發展，其中一項重要舉措是不斷完善醫管局流動應用程式HA Go的各項功能，並利用HA Go的平台推動遙距醫療發展。現時病人可透過HA Go預約門診診症、查閱預約紀錄、繳付醫管局帳單、安排藥物送遞，亦可查閱藥物資訊、化驗報告等，不少病人更透過HA Go的遙距醫療平台，安坐家中接受遙距醫療服務。現時HA Go的登記用戶人數已突破250萬，並正持續上升。我們會繼續提升醫管局臨床醫療管理系統和HA Go的不同功能，亦會在不同環節引入合適的科技，以及探討擴大遙距醫療的應用，務求提升病人體驗及增加運作效率。

基礎建設對完善公營醫療服務同樣不可或缺。在特區政府支持下，醫管局正全力落實涉資約2000億元的「第一個醫院發展計劃」，涉及多間醫院擴建及重建，合共可增加約6000張病床及90間手術室。我們亦開始就預算約2700億元的「第二個醫院發展計劃」進行規劃，以持續擴充服務容量。我們亦積極在公立醫院引入多項環保節能措施，讓醫療系統增添綠色元素，包括更換高效能空調製冷機組、安裝智能LED照明系統等。截至今年三月，醫管局已比2015年時節省7%的能源消耗量。我們的目標是於2035年累計節能達15% 至20%。

縱然眼前不乏挑戰，但憑藉醫務衞生局的大力支持，以及醫管局大會和全體員工的竭誠盡心和專業精神，我深信我們已朝正確的方向前進，只要堅定前行，必可令公營醫療系統走上可持續發展的康莊大道。

醫院管理局。（資料圖片）

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，數位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

