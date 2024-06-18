大成小學停辦｜教局曾委任11校董罷免興德校長 2009年臻美開先例
辦學61年的孔教學院大成小學將在2026/27學年起停辦，校長潘淑嫻及部分校董早前指停辦決定未經校董會討論，而教育局亦表示將委任校董介入處理。就學校出現管理問題、教育局以往都有委任校董監察整治、包括2009年基督教臻美黃乾亨小學暨初中學，2017年屯門的興德學校等。曾多次獲委任整頓校政的資深退休校長雷其昌表示，大成小學管理問題並非極度惡劣，預料教育局將於六月尾或七月初委任校董加入協助，一般處理需時半年至一年時間。
臻美被揭發行政及財務管理問題
翻看資料，教育局早於2009年曾委任校董進校監察的、是基督教臻美黃乾亨小學暨初中學校，多次被揭發行政及財務管理問題，包括學校8年來未完成註冊程序、4年未有提交學年財政報告。當時校監梁淑貞署任校長期間，逾30名家長聯署批評二年級課堂亦仍教授幼稚園水平的生字，而創校第二年，有17名創校教師，有10人離職。教育局史無前例地委任7名校董監察學校，該校最後由福建中學接手及改名營運。
真鐸學校爆出多宗涉教職員欺凌非禮學生事件
2013年，專門招收聽障學生的真鐸學校，爆出多宗教職員欺凌及非禮學生投訴事件，事後教育局委派兩名資深校長加入校董會整治學校，包括當時資深中學校長雷其昌，他先後多次到訪學校，提醒教師改善教學方式，勿為控制學生而用力觸碰他們。
興德學校現「影子學生」 校長要求教職員交餅卡
2017年，位於屯門的興德學校陷入管理問題，有從未上課、又被列入學生名冊的「影子學生」缺席所有課堂和考試，卻仍然可以升班。另外，校長陳章萍又被揭要求教職員於請假後提交餅卡，有老師請假1.5日，交9張相當於450元的餅卡。事件曝光後社會譁然，最後教育局委任11名校外人士為校董、罷免陳章萍。
雷其昌：料處理需時半年至一年
校政專家、資深退休校長雷其昌表示，大成小學管理問題並非極度惡劣，預料教育局將於六月尾或七月初委任校董加入協助，一般處理需時半年至一年時間。他續指，教育局一般會委任至少兩名校董，包括教育局分區主任及非官方人士如有擔任校長經驗人士、大學講師或退休教育局人員等。
對於局方早前指，大成小學「管理失效」，他形容這是很「概括」的意思，並認為是辦學團體決定停辦一事，未有跟足程序，與各持分者討論，達成共識，包括校長及部分校董會成員。他又認為，停辦事件已曝光於公眾，相信辦學團體不會「夾硬」停辦。