大成小學停辦｜教局曾委任11校董罷免興德校長　2009年臻美開先例

辦學61年的孔教學院大成小學將在2026/27學年起停辦，校長潘淑嫻及部分校董早前指停辦決定未經校董會討論，而教育局亦表示將委任校董介入處理。就學校出現管理問題、教育局以往都有委任校董監察整治、包括2009年基督教臻美黃乾亨小學暨初中學，2017年屯門的興德學校等。曾多次獲委任整頓校政的資深退休校長雷其昌表示，大成小學管理問題並非極度惡劣，預料教育局將於六月尾或七月初委任校董加入協助，一般處理需時半年至一年時間。



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臻美被揭發行政及財務管理問題

翻看資料，教育局早於2009年曾委任校董進校監察的、是基督教臻美黃乾亨小學暨初中學校，多次被揭發行政及財務管理問題，包括學校8年來未完成註冊程序、4年未有提交學年財政報告。當時校監梁淑貞署任校長期間，逾30名家長聯署批評二年級課堂亦仍教授幼稚園水平的生字，而創校第二年，有17名創校教師，有10人離職。教育局史無前例地委任7名校董監察學校，該校最後由福建中學接手及改名營運。

教育局於09年7月，將基督教臻美黃乾亨小學暨初中學校的辦學權轉交旅港福建商會教育基金，成為如今的福建中學附屬學校。(網頁截圖)

真鐸學校爆出多宗涉教職員欺凌非禮學生事件

2013年，專門招收聽障學生的真鐸學校，爆出多宗教職員欺凌及非禮學生投訴事件，事後教育局委派兩名資深校長加入校董會整治學校，包括當時資深中學校長雷其昌，他先後多次到訪學校，提醒教師改善教學方式，勿為控制學生而用力觸碰他們。

專門招收聽障學生的真鐸學校，2013年爆出多宗教職員欺凌及非禮學生投訴事件。（學校網頁圖片）

興德學校現「影子學生」 校長要求教職員交餅卡

2017年，位於屯門的興德學校陷入管理問題，有從未上課、又被列入學生名冊的「影子學生」缺席所有課堂和考試，卻仍然可以升班。另外，校長陳章萍又被揭要求教職員於請假後提交餅卡，有老師請假1.5日，交9張相當於450元的餅卡。事件曝光後社會譁然，最後教育局委任11名校外人士為校董、罷免陳章萍。

興德學校2017年被揭多項校政風問題後，備受社會關注。（資料圖片/黃舒慧攝）

雷其昌：料處理需時半年至一年

校政專家、資深退休校長雷其昌表示，大成小學管理問題並非極度惡劣，預料教育局將於六月尾或七月初委任校董加入協助，一般處理需時半年至一年時間。他續指，教育局一般會委任至少兩名校董，包括教育局分區主任及非官方人士如有擔任校長經驗人士、大學講師或退休教育局人員等。

資深退休校長雷其昌表示，大成小學管理問題並非極度惡劣，預料教育局將於六月尾或七月初委任校董加入協助。（資料圖片/張浩維攝）

對於局方早前指，大成小學「管理失效」，他形容這是很「概括」的意思，並認為是辦學團體決定停辦一事，未有跟足程序，與各持分者討論，達成共識，包括校長及部分校董會成員。他又認為，停辦事件已曝光於公眾，相信辦學團體不會「夾硬」停辦。