大成小學停辦｜校監、校方何以未有共識？　一文看清爭端時間表

位於黃大仙、創校逾61年的孔教學院大成小學，其辦學團體孔教學院上周六（15日）突然宣布將在2026/27學年起停辦，後續爆出校監湯徫掄與校方包括校長潘淑嫻、法團校董會的爭拗風波；《香港01》整合雙方說法的時間線，包括湯徫掄上周接受訪問交代經過、潘淑嫻昨日（17日）於記者會爆出辦團曾接洽其他團體疑轉作私校；以及校監、教育局同日晚上的回應。



孔教學院於上周六（15日）突然宣布旗下創辦逾61年的大成小學於2026/27年停辦。（資料圖片/梁鵬威攝）

校監稱推私家班用近百萬「吊住條命」 校方反駁從未獲注資

2023年4月（2023/24學年），大成小學收到教育局「零班信」，獲告知新學年未能開班。湯徫掄日前接受《香港01》訪問表示，當時已有停辦念頭；而孔教學院昨日(17日)則在聲明指，當時有數間教育團體主動接觸孔教學院提出合作建議，⼀直保持開放態度，但未落實任何決定。

而學校推出「私家班」救亡，湯徫掄於訪問提到，當時用近100萬開班「吊住條命」；校長潘淑嫻則在昨日(17日)記者會稱，開班是透過學校應急用的發展基金推動，並獲教育局告知可以動用該筆基金，過程中孔教學院從未就開班注資。

▼2023年5月8日 孔教學院大成小學公布將轉私校▼



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校長稱上年曾接校監要求開校董會討論轉型 曾獲院長囑附放心辦學

校方昨日(17日)召開的記者會上，潘淑嫻稱，曾在2023年12月13日，接獲湯徫掄致電要求開法團校董會，指當時他希望討論與某一公司機構簽約，涉及學校轉型；潘淑嫻與辦團校董劉嘉華發現簽約公司涉及前教育局高官，並套用英國學校之名經營，當中又要求學生購買債券等，對文件有質疑。當時有再聯絡孔教學院院長湯恩佳（校監湯徫掄之父），對方指不會與該機構合作，並叮囑二人放心營辦學校；而校長潘淑嫻、校監湯徫掄、另一校監，成立4人小組。

直至今年4月12日，校監湯徫掄曾到訪學校，向校長表示有意轉作私校，並交代要停收⼩⼀⽣及插班⽣。潘淑嫻則指曾與湯徫掄表示要開法團校董會諮詢意願，但湯徫掄遲遲未有召開會議，一直至6月初雙方各自現身說法。

孔教學院大成小學校監湯徫掄曾指，黃大仙、甚至香港的適齡學童人數出現「斷崖式下跌」，故決定停辦。（資料圖片／廖雁雄攝）

孔教學院網站發聲明停辦 校長重申從未事先得知決定

6月5日，校監湯徫掄再到學校，潘淑嫻指當時病假缺席，但知悉湯曾要求學校職員於學校內聯網「eClass」發通告，告知家長6月8日開「家長會」，討論學校未來發展，但從未提及停辦決定；潘認為舉行時間太倉促，有違過去14天通知期做法，並提交到家教會、校董會商議，兩會亦分別通過將「家長會」延期。湯徫掄於訪問曾交代指，當時有停辦決定後，希望盡快通知家長，故將日子安排於最快的6月8日。

潘淑嫻表示於6月11至14日，指曾多次聯絡教育局就有關問題求助，包括黃大仙區總學校發展主任、黃大仙區高級學校發展主任及九龍區首席教育主任，當時獲回覆指，局方只會書面回覆校監湯徫掄，校方遂向教育局發出正式律師信諮詢。期間校監湯徫掄就曾於6月11日，兩度於學校向學生、家長派發通告，告知15日召開「家長會」。

直至6月15日當天，校監湯徫掄早上到校與潘淑嫻交代要開會，並在同日「約見」家長；湯徫掄受訪時稱出席人數不理想，會再作努力做下一輪解說；而潘淑嫻則指全校180多名學生家長，只有4名家長與會，而4人則被4間同區學校代表勸說轉學，自己當時雖有在場，但沒有發言；同日晚上孔教學院於學院網站發佈停辦消息，潘淑嫻則稱自己此前從未了解有關決定。

孔教學院的聲明則指，月初兩度會面法團校董會成員，並曾邀得過半數法團校董會成員出席6⽉15⽇與湯徫掄的會⾯，聽取其詳細解釋停辦決定，並就⽀援⽅案進⾏交流。

校方召記者會促教育局介入 學院聲明稱專注善後不再公開回應

《香港01》等媒體昨日（17日）刊出湯徫掄訪問，他曾交代指，4月起一直有與學校溝通停辦決定，認為當中沒有問題；校方同日徬晚則召開記者會重申，直至15日才知悉學校將要停辦，但從未諮詢校董會；校長潘淑嫻形容過去與辦學團體關係「一向非常之愉快」，故4月份未就停辦決定開會，亦只認為「校監好忙」；她又強調學校營運前景樂觀，不解為何辦學團體要倉促決定停辦，促請教育局介入事件。

孔教學院晚上則發聲明指，停辦決定會為家長及教職員帶來影響，期望盡快與他們親⾝交流，又指「⽬前隔空對話的情況絕不理想」。孔教學院將集中精⼒處理停辦善後⼯作，暫不再公開回應。

教育局再發聲明表示，曾多次與辦學團體、校方會面，但雙方未有共識，形容學校「管理失效」，會按《教育條例》(第279章)第41條，委任校董加入學校的法團校董會，以協助法團校董會履行其職責。

直至今早（18日），校長潘淑嫻再接受訪問表示，「非常歡迎教育局介入」，又指現時問題在於孔教學院未有廣泛諮詢，且不開法團校董會公開透明討論，與學校恆常管理無關，不解教育局「管理失效」說法。