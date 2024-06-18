2024本地有機西瓜節｜四款特色西瓜品種　本周五起青衣城農墟有售

「2024本地有機西瓜節」本周五（21日）起至下周一（24日）於青衣城舉行，漁護署今年推介四款特色有機西瓜，品種包括「皇玉」、「無籽3F-2728」、「超甜黑美人168」和「黛安娜」，皆為小型西瓜，適合2-3人家庭享用。



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四款有機西瓜品種 甜度介乎8至12度

新品種「皇玉」西瓜，擁有淺綠色的外皮及深綠色條紋，而果肉則為柚子色，體積是較細小的小球型，糖度約10度。

另有體積稍微較大的「無籽3F-2728」，從名字可知此西瓜沒有任何籽，並有淺綠色外皮及條紋，果肉則是常見的紅色，而糖度同樣約10度。

已推介多年的「黛安娜」，糖度足足有11度。「黛安娜」是個橢圓形的西瓜，並有抽子黃色的外皮，而果肉是紅色。

另一款同是推介多年並深受農民歡迎的「超甜黑美人168」，擁有深綠色的外皮及條紋， 糖度甚至有12度。

記者試食後覺得幾款西瓜皆清甜可口，特別是糖度最高的「超甜黑美人168」及「黛安娜」，多汁爽脆，果肉亦十分鮮美，值得一試。

為了令市民更放心購買，「2024本地有機西瓜節」售賣的西瓜，每個都會經漁護署職員進行糖度測試，經測試後都會貼上貼紙，讓市民得知西瓜糖度。

漁護署農業主任（園藝）王敏維表示無籽西瓜深受港人歡迎，但亦是最難種植的一款西瓜。她指若要種植無籽西瓜，就要先種植有籽西瓜，過程較繁複，因此價錢會較昂貴。另外，香港今年天氣較反常，被問及會否影響西瓜種植，王指不會影響收成，只會影響西瓜大小，並要視乎農民的農棚是否有疏水設施，若做好疏水，則不會有太大問題。

而今年的西瓜價錢與往年大同小異，每個大約40-50元，較適合2-3人的家庭享用，重量則為1-2公斤。有興趣購買者可前往青衣城農墟購買（6月21日-6月24日），其他農墟包括大埔、中環、西貢及屯門等地則會在7月起陸續開放，另外，市民亦可以經蔬菜統營處或本地魚菜翼送的網站購買相關產品。